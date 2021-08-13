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Sergen Yalçın: İyi bir forvet almak istiyoruz

13.08.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrası konuştu.

Sergen Yalçın: İyi bir forvet almak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor'u 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

3 puanın önemli olduğunu belirten teknik adam, "Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama bugün istediğimiz bir oyun oldu. Oynanan oyundan ziyade kazanılan 3 puanını mutluluğu da daha önemli. İlk 3 hafta ve milli ara sonrasında daha hazır bir takım ortaya çıkarabiliriz. Katılan oyuncularla birlikte daha iyi bir gidiş yapabiliriz. Bugün itibariyle oyuncular iyi mücadele etti, ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Taraftarımızın olması da bizi daha mutlu etti. 1,5 senedir taraftarla oynamıyoruz, onların da olması güzelleştiriyor." dedi.

"BU ATMOSFERDE OYNAMAK İSTERDİM"

Bu atmosferde oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Gönül isterdi ki şimdi 20 yaşında olalım, şimdi oynayalım, bu oyuna bu kafa yapısıyla başlayalım. Bizim dönemimiz geride kaldı, tabii ki böyle bir atmosferde oynamak isterdim." ifadelerini kullandı.

"FORVET İÇİN BİRAZ GEÇ KALDIK"

Transfer mesajı da veren deneyimli hoca, "Forvete iyi bir oyuncu almayı planlıyoruz, biliyoruz biraz geç kaldık. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak kolay değil, rakamlar yüksek. Rachid ile Rosier'i almak da zor oldu, çok beklediler. Alex geldi, iyi oyuncu ama 6-7 aydır oynamıyor, ona rağmen fizik olarak sorunu yok. Milli aradan sonra Alex de hazır dönecektir." diye konuştu.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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