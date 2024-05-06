SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Sergen Yalçın maçın hakemine demediğini bırakmadı! ''Gitsin başka iş yapsın! Sezon sonunda ayrılıyorum...''

Sergen Yalçın maçın hakemine demediğini bırakmadı! ''Gitsin başka iş yapsın! Sezon sonunda ayrılıyorum...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 23:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Pendikspor maçının ardından sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

Sergen Yalçın maçın hakemine demediğini bırakmadı! ''Gitsin başka iş yapsın! Sezon sonunda ayrılıyorum...''

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Pendikspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GİTSİN BAŞKA İŞ YAPSIN HOCAM"

947551de-9cc0-4b42-a3ad-19629e63a91a

"Bu kadar eksikle 10 kişi oynamak kolay değil. Seyir zevki güzel bir maç oldu, hakem karışmasa güzel maç oluyordu. Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettikçe, Türk futbolunun güvenilir olmasının imkanı yok. Ben hayatımda böyle kötü hakem görmedim. Yediğimiz gol ofsayt, o çizgiyi kim çekiyorsa pozisyon bir anda gol oluyor. Özellikle bunla, bu Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemlerle olmaz. Büyük olaylar çıkabilirdi bugün, yazık yani. Gitsin başka iş yapsın hocam."

"YOLLARIMIZ AYRILACAK! GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ OLDU"

6a2a3d90-64be-46d3-aa41-d18211b4d4b3

"Benimle ilgili sürekli asparagas haberler çıkıyor. Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti, ekonomi toparlanırsa önümüzdeki seneye de bakarız demiştim. Ama tabii kolay değil. Geçen hafta yaptığımız toplantıda çok dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ben önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu."

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ Mİ?

"Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'dan galibiyet sözleri! ''Gönül isterdi ki...''Konyaspor'dan galibiyet sözleri! ''Gönül isterdi ki...''
Fenerbahçe'nin puan kaybının sırrı belli oldu!Fenerbahçe'nin puan kaybının sırrı belli oldu!
Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı!Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Antalyaspor aday maçı maçın kaan numanoğlu
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı geldi! ''Artık çok zor''

Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı geldi! ''Artık çok zor''

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!

Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.