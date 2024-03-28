Sergen Yalçın Melisa Döngel için günübirlik İstanbul'a geliyor! Bomba aşk iddiasında yaş farkı gündemde

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi projelerde boy gösteren 24 yaşındaki Melisa Döngel aşk hayatıyla yeniden gündemde. Güzel oyuncunun, eski sevgilisi 51 yaşındaki Sergen Yalçın'a geri döndüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz yaz Çeşme’de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkının yeniden başladığı iddiaları sosyal medyada da gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN AŞKI İÇİN YOLLARI AŞIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; ilişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın’ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel’i görmek için günübirlik İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel'in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. Tatili birlikte geçiren ikilinin, flört döneminin burada başladığı iddia edilmişti.

İkilinin arasında 27 yaş fark var.







