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Sergiler sanal ortama taşındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen sanatsal etkinlikler sanal ortama taşınıyor.

Sergiler sanal ortama taşındı

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen sanatsal etkinlikler sanal ortama taşınıyor. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin düzenlediği dijital sergi ile 6 ülkeden 78 katılımcı eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.
Salgın nedeniyle geçici olarak kapanan sergilerin ve ara verilen etkinliklerin sanatseverlerde oluşturduğu boşluk, sanal sergi “Out of Zone” ile sona eriyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kıyar ve Fotoğraf Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Arda Oskay’ın küratörlüğünde gerçekleştirilen dijital sergiye 6 ülkeden 78 katılımcı plastik sanatlar alanındaki eserleri ile katılım sağlayacak.
Dijital Çağ’ın şimdide yaşamak ve burada olmak kavramlarını her koşulda, mekandan bağımsız olarak dolaşıma soktuğu, bilgisayar ve telefon ekranlarından akışı gerekli kıldığı bir dönemde “Out of Zone” geleneksel sistemlere paralel bir sergileme mecrası olarak hayat buluyor. Sanatın web aracılığıyla serbest, sınırsız ve fiziksel varlıktan bağımsız akışkan olduğu bu süreçte sanatın yayılımında dijitalin gerçekliğini yeniden ortaya koyan sergi sanatseverlerin beğenisine internet ortamında sunuluyor.
23 Nisan 2020 tarihinde, www.outofzone.org adresinden erişilebilecek olan sergi ulusal ve uluslararası ölçekte 78 eseri, dijital platformun avantajlarıyla beğeniye sunacak. Geleneksel mecraların mevcudiyetine karşın, dijitalin sınırsızlığını özellikle ön plana çıkaran sergiye 23 Mayıs 2020 tarihine kadar web üzerinden erişilebilecek.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

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Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
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Gebze
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Gebze
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