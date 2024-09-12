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Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor! Yapılan son teklifi de reddetmesiyle masada bir tek Galatasaray kaldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.09.2024 07:41
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Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle gelmişti. Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Sergio Ramos son olarak Botafogo'nun yaptığı teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılarla masada olan Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a geliyor...

Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor! Yapılan son teklifi de reddetmesiyle masada bir tek Galatasaray kaldı

Henüz hiçbir takımın transfer teklifini kabul etmeyen İspanyol oyuncu, şimdi de Brezilya ekibi Botafogo'nun teklifini reddetti.

BREZİLYA'YI İSTEMİYOR

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Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ramos, Botafogo'dan gelen teklifi elinin tersiyle itti. Suudi Arabistan'ı son tercih olarak cebinde tutan Ramos, yarışmacı bir takımda kariyerini sonlandırmak istiyor.

GALATASARAY EN İDDİALI TAKIM

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Avrupa'dan kendisine teklif yapan en iddialı takım konumunda bulunan Galatasaray, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon Euro önerdi. Sarı-kırmızılıların teklifine yeşil ışık yakan Ramos için İspanyol basını "İstanbul'a imzaya gidiyor" şeklinde başlıklar attı.

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Sergio Ramos galatasaray
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