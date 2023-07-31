Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a! Icardi'nin paylaşımında dikkat çeken detay

Galatasaray'da Sergio Ramos sesleri... Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddia edildi.

TAKIMSIZ DURUMDA

İlerleyen yaşı nedeniyle PSG ile sözleşme yenileyemeyen Ramos'un şu ana kadar başka bir takıma imza atmaması sürpriz olarak nitelendiriliyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Ramos, Avrupa arenasında sahne almak istiyor.

GALATASARAY İSTEDİ

Galatasaray'ın savunmaya tecrübeli bir oyuncu alıp olası Nelsson ayrılığı için gardını güçlü tutmak istediği biliniyor. Ramos ile bu bağlamda temas kuran sarı-kırmızılı yöneticiler, teklifini yıldız oyuncuya iletti.

