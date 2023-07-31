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Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a! Icardi'nin paylaşımında dikkat çeken detay

31.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen Sergio Ramos hala takımsız durumda. Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen Ramos için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da Sergio Ramos sesleri... Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddia edildi.

TAKIMSIZ DURUMDA

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İlerleyen yaşı nedeniyle PSG ile sözleşme yenileyemeyen Ramos'un şu ana kadar başka bir takıma imza atmaması sürpriz olarak nitelendiriliyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Ramos, Avrupa arenasında sahne almak istiyor.

GALATASARAY İSTEDİ

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Galatasaray'ın savunmaya tecrübeli bir oyuncu alıp olası Nelsson ayrılığı için gardını güçlü tutmak istediği biliniyor. Ramos ile bu bağlamda temas kuran sarı-kırmızılı yöneticiler, teklifini yıldız oyuncuya iletti.

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