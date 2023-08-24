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Sergio Ramos, Beşiktaş'ta istifa getirdi! ''Tek dileğim, Beşiktaş iyi olsun''

24.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya istifa kararı aldı. Çetinsaya, Sergio Ramos transferi nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi'yle ters düşünce bu kararı vermişti.

Sergio Ramos, Beşiktaş'ta istifa getirdi! ''Tek dileğim, Beşiktaş iyi olsun''

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Serhan Çetinsaya görevinden istifa etti. Sergio Ramos'un transfer sürecini yöneten ve tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Çetinsaya, Ahmet Nur Çebi'nin son dakikada onay vermemesi nedeniyle görevden ayrılma kararı aldı.

"TEK DİLEĞİM VAR, BEŞİKTAŞIMIZ İYİ OLSUN"

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Fatih Doğan'a konuşan Serhan Çetinsaya, “İstifadan vazgeçmem için gayret eden bütün dostlara teşekkür ediyorum. Ancak kararım kesin. İstifamı zaten verdim, geçerli sebeplerim vardı ve yenileri de oluştu. Temel sebep, zamanla oluşan fikir ayrılıkları ve mental farklılıklar. Tek dileğim var, Beşiktaşımız iyi olsun. Beşiktaş üzülmesin.” dedi.

İSTİFA EDEN SERHAN ÇETİNSAYA'NIN PAYLAŞILMAYAN FOTOĞRAFI

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