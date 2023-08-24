Sergio Ramos, Beşiktaş'ta istifa getirdi! ''Tek dileğim, Beşiktaş iyi olsun''

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Serhan Çetinsaya görevinden istifa etti. Sergio Ramos'un transfer sürecini yöneten ve tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Çetinsaya, Ahmet Nur Çebi'nin son dakikada onay vermemesi nedeniyle görevden ayrılma kararı aldı.
Fatih Doğan'a konuşan Serhan Çetinsaya, “İstifadan vazgeçmem için gayret eden bütün dostlara teşekkür ediyorum. Ancak kararım kesin. İstifamı zaten verdim, geçerli sebeplerim vardı ve yenileri de oluştu. Temel sebep, zamanla oluşan fikir ayrılıkları ve mental farklılıklar. Tek dileğim var, Beşiktaşımız iyi olsun. Beşiktaş üzülmesin.” dedi.