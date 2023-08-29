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  4. Sergio Ramos'un uçaklı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Molde maçı sonrası transfer resmiyete mi kavuşacak?

Sergio Ramos'un uçaklı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Molde maçı sonrası transfer resmiyete mi kavuşacak?

29.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Sergio Ramos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Sergio Ramos için Sarı-Kırmızılılarla anlaşmaya oldukça yakın olduğu iddiaları ortaya atılırken, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncunun Hakim Ziyech gibi Molde maçının ardından taraftar ile buluşturulacağı söylentileri taraftarı oldukça heyecanlandırmıştı.

UÇAKLI PAYLAŞIM

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Sarı-Kırmızılılar'ın Molde ile bu akşam oynayacağı karşılaşma öncesi Ramos'un uçaklı paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

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Birçok Galatasaray taraftarı sosyal medyadan Ramos'un Türkiye'ye geldiğine inanıyor ve transferin aynen Ziyech'te olduğu gibi maç sonunda açıklanmasını ümit ediyor.

MUSLERA'DAN BEĞENİ

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Öte yandan Sergio Ramos'un son yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'dan da beğeni geldi.

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