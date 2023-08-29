Sergio Ramos'un uçaklı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Molde maçı sonrası transfer resmiyete mi kavuşacak?

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Sergio Ramos için Sarı-Kırmızılılarla anlaşmaya oldukça yakın olduğu iddiaları ortaya atılırken, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncunun Hakim Ziyech gibi Molde maçının ardından taraftar ile buluşturulacağı söylentileri taraftarı oldukça heyecanlandırmıştı.

UÇAKLI PAYLAŞIM

Sarı-Kırmızılılar'ın Molde ile bu akşam oynayacağı karşılaşma öncesi Ramos'un uçaklı paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

Birçok Galatasaray taraftarı sosyal medyadan Ramos'un Türkiye'ye geldiğine inanıyor ve transferin aynen Ziyech'te olduğu gibi maç sonunda açıklanmasını ümit ediyor.

MUSLERA'DAN BEĞENİ

Öte yandan Sergio Ramos'un son yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'dan da beğeni geldi.

