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Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Luis Enrique olacağını iddia etti.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasından sonra teknik direktörün kim olacağı konusu merak ediliyor. Takımın başına gelecek hoca belirsizliği sürerken konuyla ilgili Serhat Akın'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli eski futbolcu sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün son olarak Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique olacağını söyledi.

"Luis Enrique Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" diyen Akın, yapılan eleştirilere ise "Gelince görürsünüz" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe serhat akin Luis Enrique

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