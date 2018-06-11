Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasından sonra teknik direktörün kim olacağı konusu merak ediliyor. Takımın başına gelecek hoca belirsizliği sürerken konuyla ilgili Serhat Akın'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli eski futbolcu sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün son olarak Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique olacağını söyledi.

"Luis Enrique Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" diyen Akın, yapılan eleştirilere ise "Gelince görürsünüz" karşılığını verdi.



