Serhat Teoman kimdir, sevgilisi kim? Oğlum dizisi Sedat karakteri Serhat Teoman aslen nereli ve kaç yaşında?

Serhat Teoman, Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Oğlum' dizisinde hayat verdiği 'Sedat' karakteriyle tekrardan seyirci karşısına çıktı. Başarılı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki Serhat Teoman kimdir?

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

Serhat Teoman, 4 Haziran 1984 tarihinde babasının astsubay olması ve görevi sebebiyle Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Teoman'ın iki ablası bulunmaktadır. Lise eğitimini Buca Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde almış olan Serhat Teoman, lisans eğitimini ise İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları'nda tamamlamıştır.

Sonrasında, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Üniversitede okuduğu dönem yönetmen Sadullah Çelen'in çektiği Kurşun Yarası adlı dizideki küçük bir rol ile dizi hayatına başlamış olan Serhat Teoman, 2006'da Yalancı Yarim isimli dizide rol almıştır.

2012 senesinde Kuzey Güney isimli dizide canlandırdığı Burak Çatallı karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Sonrasında Bugünün Saraylısı isimli dizide rol almıştır.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir.

Yetenekli oyuncu, şimdilerde Show TV'de yayınlanan 'Oğlum' dizisinde Sedat komiser rolünü canlandırmaktadır.

MESLEĞE NASIL BAŞLADI?

Serhat Teoman mesleğe başlama hikayesinden bahsettiği bir röportajında şunları anlatmıştır: "Oyuncu olacağım diye büyüyen çocuklardan değilim. Ben çocukluğumu çocuk gibi yaşadım. Her çocuk gibiydim... Liseden sonra değişti durum. Bir tesadüf sonucu başladığım tiyatro oyunu ile Türkiye'yi dolaştım ve sonrasında bu işin eğitimini aldım. Yetenek tabii ki önemli ama eğitimle de bazı şeyleri daha kısa sürede öğrenebiliyorsunuz ve daha hızlı yol alıyorsunuz. 'Doğuştan bir yeteneğim vardı' diyemem; çünkü ailemde, akrabalarımda bu işle ilgilenen kimse yok. Genlerimden gelen bir durum değil benimkisi..."

SERHAT TEOMAN'IN BURCU NEDİR?

1984 tarihinde doğmuş olan Serhat Teoman, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır ve İkizler burcudur. Oyuncu, 1.82 metre boyundadır, 78 kilodur.

SERHAT TEOMAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Serhat Teoman, bir süredir meslektaşı Leyla Feray ile beraber.

SERHAT TEOMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Acil Aşk Aranıyor Sinan Show TV

2015 Acil Servis Sinan

2013 Bugünün Saraylısı Savaş Ataman atv

2012-2013 Kuzey Güney Burak Çatalcalı Kanal D

2006 Yalancı Yarim Cenk Star TV

2022-günümüz Oğlum Sedat Show TV

2020-2021 Menajerimi Ara Serkan Tahtacı Star TV

2019-2020 Çocuk Ali Kemal Karasu

2018-2019 Kızım Cemal Eröz TV8

2017 Anne Sinan Komiser Star TV

2016 Kaçın Kurası Barış atv

2011 Gün Akşam Oldu Tarık Show TV

2010 Bitmeyen Şarkı Mesut atv

2009 Uygun Adım Aşk Selçuk FOX

2008 Gece Gündüz Kanal D

2008 Hepimiz Birimiz İçin Egemen

2008 Kız Takımı Tolga FOX

2007 Avrupa Yakası Alican'ın arkadaşı atv

2007 Yemin Ali Sonat FOX

2005 Kanlı Düğün İlker Show TV

2003 Kurşun Yarası atv



