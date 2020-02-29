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Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu

İTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu

İtalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle futbola engel devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile bu hafta oynanması planlanan 5 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Buna göre Serie A'nın 26. haftasındaki Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia müsabakaları oynanamayacak. Yapılan açıklamaya göre ertelenen karşılaşmaların 13 Mayıs'ta oynanması planlandığı ifade edildi.

Serie A'da geçtiğimiz hafta COVID-19 nedeniyle Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da ertelenmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
juventus inter udinese fiorentina milan genoa parma SPAL

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