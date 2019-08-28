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Serin serin iyi gider: Erikli süzme cacık

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 28.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

Bunaltan havalarda içinizi ferahlatacak hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı bir tarif vereceğiz sizler için. Yemeklerin en güzel yancısı cacığı bu sefer yeşil erikle hazırladık. Bakalım sizler de beğenecek misiniz...

Serin serin iyi gider: Erikli süzme cacık

Geleneksel tariflerimizden biri olan cacığı en sevilen yaz meyvelerinden biri olan erikle hazırladık!

MALZEMELER
6-8 adet yeşil erik
1 adet salatalık
6 yaprak taze nane
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz
Buz
Kuru nane
Zeytinyağı

YAPILIŞI
Erikleri dilimleyin, salatalıkları küçük küçük doğrayın ve naneleri ince ince kıyın.
Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alarak çatalla çırpın.
Üzerine erik, salatalık, nane, tuz ve 4-5 adet buz küpü ekleyerek karıştırın.
Cacığı bir kaseye alın üzerine kuru nane ve zeytinyağı ekleyerek servis edin.

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