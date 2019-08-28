Serin serin iyi gider: Erikli süzme cacık

Geleneksel tariflerimizden biri olan cacığı en sevilen yaz meyvelerinden biri olan erikle hazırladık!

MALZEMELER

6-8 adet yeşil erik

1 adet salatalık

6 yaprak taze nane

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz

Buz

Kuru nane

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Erikleri dilimleyin, salatalıkları küçük küçük doğrayın ve naneleri ince ince kıyın.

Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alarak çatalla çırpın.

Üzerine erik, salatalık, nane, tuz ve 4-5 adet buz küpü ekleyerek karıştırın.

Cacığı bir kaseye alın üzerine kuru nane ve zeytinyağı ekleyerek servis edin.

