Serkan Çağrı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem paylaşımlarıyla dikkat çeken 2. Sayfa konuğu Serkan Çağrı'nın hayatı!

Serkan Çağrı, bugün (28 Şubat 2023 Salı) 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Serkan Çağrı, klarnet virtüözü ve akademisyendir. İşte, Serkan Çağrı'nın hayatı ve biyografisi...

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yaptı. Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Serkan Çağrı'nın albümleri:

Sır - Yılı: 2016

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı: 2011

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı: 2011

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı: 2009

Âlâ. Yılı: 2008

Nefesim Yılı: 2005

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak): 1998

