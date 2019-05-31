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Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Türkiye’de üç yıla yakın hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen eski NASA çalışanı Serkan Gölge, Amerika’ya ve işine geri dönmek istediğini ancak an itibariyle koşulların buna imkan vermediğini söyledi.

Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla 2016’da gözaltına alınan ve 2018 yılının Şubat ayında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin cezası daha sonra, “terör örgütü üyeliğinden” “terör örgütüne yardıma” çevrilerek 5 yıla düşürülmüştü.

Gölge’nin cezaevinden tahliye edildiği haberini ilk olarak eşi Kübra Gölge dün Reuters haber ajansına açıklamıştı. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, gelişmeyi doğrulamış ve karardan dolayı memnuniyetini dile getirmişti.

Bu sabah da Başkan Donald Trump, Gölge'nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika'ya gönderileceğini söylemişti.

Tahliyesinin ardından kaldığı evde Reuters’a konuşan Gölge, şartlı tahliye kapsamında cezaevinden ayrılmasının mümkün olabildiğini söyledi.

Gölge, “Ailem ve ben çok uzun zamandır mutlu değildik ve şimdi cezaevinden tahliye olduğumdan dolayı en azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Serkan Gölge, “Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek ve bilimadamı olarak NASA’da tekrar çalışmaya başlamak” diye konuştu. Gölge, ancak haftada dört gün polise imza vermesi gerektiği için de ülkeden ayrılamayacağını ifade etti.

Serkan Gölge ayrıca, "Kararı Anayasa Mahkemesi’ne ve sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağım. Yargı sistemi içerisindeki seçeneklerime bakmaya devam edeceğim” dedi.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Amerikan diplomatik misyonlarındaki bazı yerel çalışanlar ve Amerikan vatandaşlarının tutuklanması iki ülke ilişkilerinde ciddi gerilime neden olmuştu.

Washington, Gölge ve diğer tutukluların serbest bırakılması için Türkiye’ye uzun süredir baskı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
serkan gölge abd NASA FETÖ Trump

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
merak etme trump amcan dedi dedi ya, yakında gidiyormuşsun , duymadın mı?
tam bagimsiz Tűrkiye hayaliyle yasiyorum, hayalden őte gidemeyecek sanirim, adam amerikadan bir sucluyu serbest biraktirabiliyor
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