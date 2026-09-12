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Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia! Doktorların yapay zekaya sorduğu soru ortaya çıktı

Yunanistan'ın ünlü şarkıcılarından Yorgos Mazonakis'in (54), plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı ve merkezin işlem için yetkili olup olmadığı soruşturuluyor.

Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia! Doktorların yapay zekaya sorduğu soru ortaya çıktı
Gökçen Kökden

Yunanistan'ı sarsan Yorgos Mazonakis'in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği sağlık merkezinde yaşananlar incelenirken, doktorların dijital cihazlarında tespit edildiği öne sürülen bir arama soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.

Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia! Doktorların yapay zekaya sorduğu soru ortaya çıktı 1

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.

Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia! Doktorların yapay zekaya sorduğu soru ortaya çıktı 2

Ayrıca merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiasının da soruşturulduğu belirtildi.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan yapay zeka ameliyat
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