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Serkan Kaya "Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar" sözüyle tepki çekti! Tuğba Ekinci çıldırdı

11.07.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk pop tarzında şarkıları ile müzik piyasasında tanınan Serkan Kaya şoke eden açıklamasıyla gündemde. Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Serkan Kaya'nın çirkin sözlerini duyan Tuğba Ekinci çileden çıktı.

"Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer alan Serkan Kaya açıklamalarıyla gündemde. Eşi Ayşegül Kaya'yla ilişkisine dair konuşan şarkıcının sözleri büyük tepki çekti.

Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Serkan Kaya “Bizde bir laf vardır; ‘Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar’ diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok” diyerek şoke etti.

Kadın cinayetlerinin sıklıkla gündeme geldiği şu günlerde Kaya'nın bu sözlerine sosyal medya takipçileri sert çıktı. Tuğba Ekinci de bu sözlerle çileden çıkan isimler arasındaydı.

Ekran Alıntısı

"NEREDESİN MELEK MOSSO?"

Ekinci bu yorumlara kızarak "Köfte eşini seviyorsa tehditli sevgi sözcüklerini bırak, adam gibi sevgini tarif et. Hayırdır kefen vs... Nerdesin Melek Mosso al sana erkek egomanyalı meslektaşımız. Kendine gel sevgini anlatırken. Benim ülkemde ben izin vermiyorum izin vermiyorum kimsenin konuşmasına" dedi.

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Serkan Kaya erkan gönül

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