Serkay Tütüncü'nin Alaçatı isyanı! "Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin"

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Twitter hesabından Çeşme-Alaçatı'daki otel ve tatil mekanlarındaki pahalılığı eleştirdi.

Tütüncü, attığı tweetle sosyal medyada günün konusunu belirlemiş oldu. Fahiş fiyatları kinayeli bir dille eleştiren Tütüncü, bu mekanlarda tatil yapıp yiyip içebilmek için ya kredi çekilmesi gerektiğini ya da dededen kalma miras tarla satılması gerektiğini ifade etti.

"İKİ HASIR SERPİŞTİRİP..."

"Alaçatı’da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdığınız bir banka müdürü falan varsa kredi çekin. İki hasır serpiştirip, bir Buddha heykeli koyunca Cin Tonic 984 tl oluyor çünkü"

"GECELİK 4500 TL"

"Otel fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Arkadaşlarım geldi, “Nerede kalacağız?”diyor. Bir İki otel önerdim, “ Namaste odamız var gecelik 4500₺” demişler. Osho bu kadar para kazanmadı be şu namastelerden. Vallaha bravo Alaçatı"

