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Serkay Tütüncü'nin Alaçatı isyanı! "Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin"

09.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme Alaçatı tatil otel fiyatlarına Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü Twitter'da isyan etti. İzmir'in popüler tatil noktalarından Çeşme -Alaçatı'da eski rol arkadaşı ve sevgilisi İlayda Alişan ile tatil yapan Tütüncü, bir bardak içkinin 984 lira olduğunu ileri sürerek, "Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin" mesajı verdi.

Serkay Tütüncü'nin Alaçatı isyanı! "Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin"

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Twitter hesabından Çeşme-Alaçatı'daki otel ve tatil mekanlarındaki pahalılığı eleştirdi.

Tütüncü, attığı tweetle sosyal medyada günün konusunu belirlemiş oldu. Fahiş fiyatları kinayeli bir dille eleştiren Tütüncü, bu mekanlarda tatil yapıp yiyip içebilmek için ya kredi çekilmesi gerektiğini ya da dededen kalma miras tarla satılması gerektiğini ifade etti.

sax

"İKİ HASIR SERPİŞTİRİP..."

"Alaçatı’da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdığınız bir banka müdürü falan varsa kredi çekin. İki hasır serpiştirip, bir Buddha heykeli koyunca Cin Tonic 984 tl oluyor çünkü"

"GECELİK 4500 TL"

"Otel fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Arkadaşlarım geldi, “Nerede kalacağız?”diyor. Bir İki otel önerdim, “ Namaste odamız var gecelik 4500₺” demişler. Osho bu kadar para kazanmadı be şu namastelerden. Vallaha bravo Alaçatı"

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Anahtar Kelimeler:
Serkay Tütüncü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
turizmciler koronanın acısını halktan çıkartmak istiyor
bak ben iki kişi her şey dahil sınırısız yerli içki 2500 gittim ölüdenize sen işini bilmiyorsun:)
hemşerim insanların kafasını karıştırma, parası olmayan gitmesin,gelmesin de yeter,kötü örnek olma emi.

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