"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

ALİ BALLI - Muğla'da iki çocuk annesi Sermin Pehlivan, 22 yıl önce eski eşinin yanında hobi olarak başlayıp sürdürdüğü buzdolabı ve klima tamirciliğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Milas ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Pehlivan, 1999'da buzdolabı tamiri yapan eski eşinin yanına gittiği sırada merak saldığı tamirciliği iş yerinde çalışanların da desteğiyle öğrendi.

Kendisini geliştiren Pehlivan, eşiyle çalıştığı dönemde farklı klima firmalarının servis ve bayiliklerini aldı. Milas-Bodrum Havalimanı başta olmak üzere, Bodrum ve Milas ilçelerinde birçok ev, iş yeri ve otelin klima arızalarına müdahale eden Pehlivan, eşinden ayrıldıktan sonra da mesleğini sürdürdü.

Zor ve yorucu bir meslek olmasına rağmen kendi kullandığı aracıyla arızalara koşan, merdiveni omuzlayıp takım çantasını eline alan Pehlivan'ın çalışma azmi, çevresindekilere de örnek oluyor.

- "Alnımın akıyla işimi yapıyorum"

Pehlivan, AA muhabirine, hayatının hep mücadele ve çalışmakla geçtiğini söyledi.

Pehlivan, çok sevdiği mesleğine ilk başladığında kendine "Bu işi ben de başarabilirim" diye söz verdiğini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Buzdolabı ve klima motoru değiştirerek mesleğe başladığını belirten Pehlivan, "Ev temizliğine de gittim, bahçe temizliği de yaptım. Anladım ki ben bu meslekte mutluyum ve huzurluyum. Allah'ım da 'Yürü ya kulum' dedi ve devam ettirdim. Mesleğimi 22 yıldır sürdürüyorum. Alnımın akıyla da işimi yapıyorum." dedi.

Pehlivan, iki çocuğuna da elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını, kızlarından birinin bir süpermarkette kasiyer olarak çalıştığını, diğer kızının ise üniversitede biyoloji bölümünde okuduğunu anlattı.

"Bacağımda 15 platin var, engelim yüzüme vuruldu bana 'yamuk' denildi, 'topal' denildi" ifadesini kullanan Pehlivan, başarısının herkese örnek olacağını, bir anne olarak savaşı bırakmadığını söyledi.

İnsanların karşılarında kadın tamirci gördüklerinde şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını aktaran Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Meslekte karşılaştığım bazı anılarım da var. Bir eve servise gitmiştim bayan bir müşteri kapıyı açtı ve 'Bayan servis gelmiş.' dedi. Ben de 'İstemezseniz giderim.' dedim. Sandığımı aldım tam gidecektim ki, 'Hayır kalın.' dedi. Daha sonra yandaki bayan komşular geldi ve etrafımda kadınlar çoğaldı. İçlerinden birisi, 'Benim de arızalı dolabım var yapabilir miyiz?' dedi. Onu da tamir ettim. O günden bu yana bu insanlarla hep görüşürüm. Herkes beni tavsiye ediyor. Bir eve arızaya gidip de tamir etmeden çıktığımı hatırlamıyorum. Allah'ıma çok şükür. Çocuklarımı başkasına muhtaç etmemek için uğraşıyorum. Hem anne hem de baba olmaya özen gösterdim. Ben evlatlarımla ve kendimle gurur duyuyorum. Umarım her zaman her yerde kadınlarımız her daim başarılı olacaktır. Yeter ki istesinler."

Mesleğini ömrünün yettiği kadar sürdüreceğine işaret eden Pehlivan, "İşimi çok seviyorum. Ben zoru başarmak, zorluklarla savaşmak için varım. Kimseye kolay ekmek yok. İnanın bazen rüyamda bile tamir ettiğim anlar oluyor. Bunu kızlarım da söylüyor, 'Anne bu gece tamir yaptın.' diyorlar. Evet yapıyorum. Çünkü işimi çok sevdiğim için artık rüyalarıma giriyor. Ben her daim, her yerde işimin aşığıyım." diye konuştu.