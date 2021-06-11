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Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında ve nereli?

11.06.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermiyan Midyat; oyuncu, yönetmen ve aynı zamanda senaristtir. Senaryosunu kendi yazdığı filmlerde de oynamıştır. Magazin gündeminde sıklıkla yer alan Sermiyan Midyat, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündemde kendine yer bulan Midyat, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Peki başarılı oyuncu Sermiyan Midyat kimdir?

Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında ve nereli?

Sermiyan Midyat, aslen tiyatro kökenlidir. Tiyatro için ilk eğitimlerini Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz gibi usta oyunculardan almıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Sermiyan Midyat, üçüncü yılında işletme fakültesine geçiş yapmıştır.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oyuncu, yönetmen ve senaristtir.

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1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

sermiyan midyat

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

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Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.


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Derya Baykal Rasim Öztekin Sermiyan Midyat Tuncel Kurtiz
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