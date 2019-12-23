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Sermiyan Midyat yeni filmi 'Cellabi'yi tanıttı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mersin'de çekilecek 'Cellabi' filmi, başrol oyuncuları Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar'ın katılımıyla gerçekleşti. Film, Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlandı.

Sermiyan Midyat yeni filmi 'Cellabi'yi tanıttı

Çekimleri Mersin'de yapılacak ve Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlan "Cellabi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi. Kentteki bir balo salonunda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar katıldı.

Midyat, Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Filmlerin, çekildiği yerin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Midyat, filmden çok güzel sonuçlar alacaklarını kaydetti.

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Filmin yönetmenlerinden Zeliha Karakuyu ise filmin, memleketi Mersin'de çekilmesinden mutlu olduğunu dile getirdi. Cellabi filminin çekimlerinin bir ay sürmesi bekleniyor.

Cellabi’nin, 07.02.2020 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.


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Cellabi Sermiyan Midyat

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