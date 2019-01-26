TREND

Şero'ya İYİ Parti'den rakip çıktı: Şanslı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.01.2019 07:38 | Son Güncelleme

CHP'nin kedisi olarak bilinen ve parti genel merkezinde bakılan "Şero"dan sonra İYİ Parti'de de "Şanslı" ismi verilen kedi sahiplenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinden çıkışı sırasında kapının önünde gördüğü kediyi bir süre sevdi. Daha sonra kapıdaki güvenlik görevlilerine kedinin içeri alınması talimatını veren Akşener, kediye "Şanslı" ismini verdi.

Akşener, ayrıca görevlilerden kedinin veterinere götürülmesini aşılarının yapılıp kontrolden geçirilmesini istedi. Kontrollerin ardından "Şanslı"ya mama siparişi verildi.

20190125_2_34598889_41074016_Web

Genel Başkan Akşener, kedinin parti genel merkezinden çıkarılmamasını ve bakımının üstlenilmesini istedi.

"Şanslı"nın ise parti genel merkezinin girişindeki koltuklarda gün boyu keyif yaptığı görüldü. Şanslı'nın sahiplenilmesi akıllara CHP'nin sahiplendiği Şero isimli kediyi akıllara getirdi.

chpnin_kedisi_sero_partinin_2_numarasi_benim13852762880_h1098372

AA


PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Şile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma bulduŞile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma buldu
Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılarSokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp şero kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle sapıklık görülmedi

Böyle sapıklık görülmedi

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

İkinci Palu Ailesi vakası mı? Müge Anlı'da şok anlar...

İkinci Palu Ailesi vakası mı? Müge Anlı'da şok anlar...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde çocuklara saldıran 9 köpek cinsi var

Evde çocuklara saldıran 9 köpek cinsi var

Şile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma buldu

Şile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma buldu

Sokak ortasında rezalet!

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

Pompalı tüfekli intiharı polis önledi

Pompalı tüfekli intiharı polis önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.