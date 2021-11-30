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Serpil Çakmaklı iddialarıyla gündem olan Nihat Doğan: Senin yüzünden ilişkim zedelendi

30.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan son günlerde Serpil Çakmaklı ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Seyhan Soylu'nun iddiaları sonrası programı bırakmak isteyen Doğan'a Soylu'dan bomba hediye geldi.

Serpil Çakmaklı iddialarıyla gündem olan Nihat Doğan: Senin yüzünden ilişkim zedelendi

Al Sana Haber programıyla ekrana dönen Nihat Doğan'ın 17 yaşında Serpil Çakmaklı'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti. Nihat Doğan Seyhan Soylu'nun iddiaları sonrası programı bırakmak istedi.

Nihat Doğan "Seyhan Soylu beni rezil ettin. Ben programı bırakıyorum. Hayatımda biri var ablacığım, senin yüzünden ilişkim zedelendi. Kusura bakma ayrılıyorum‘’ dedi.

Seyhan Soylu durmuyor! Seyhan Soylu durmuyor! "Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı"

Seyhan Soylu ise Nihat Doğan’ın gönlünü almak için ünlü güzellik merkezi salonlarından birinin sahibiyle anlaşıp Nihat Doğan’a 1.500.000 milyon değerinde bir şubeyi satın aldı. Nihat Doğan ise programı bırakmaktan vazgeçerken iddialar hakkında yorum yapmadı.

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İddiaları böyle yalanladı! İddiaları böyle yalanladı!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Serpil Çakmaklı
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