Serpil Çakmaklı iddialarıyla gündem olan Nihat Doğan: Senin yüzünden ilişkim zedelendi

Al Sana Haber programıyla ekrana dönen Nihat Doğan'ın 17 yaşında Serpil Çakmaklı'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti. Nihat Doğan Seyhan Soylu'nun iddiaları sonrası programı bırakmak istedi.

Nihat Doğan "Seyhan Soylu beni rezil ettin. Ben programı bırakıyorum. Hayatımda biri var ablacığım, senin yüzünden ilişkim zedelendi. Kusura bakma ayrılıyorum‘’ dedi.

Seyhan Soylu ise Nihat Doğan’ın gönlünü almak için ünlü güzellik merkezi salonlarından birinin sahibiyle anlaşıp Nihat Doğan’a 1.500.000 milyon değerinde bir şubeyi satın aldı. Nihat Doğan ise programı bırakmaktan vazgeçerken iddialar hakkında yorum yapmadı.

