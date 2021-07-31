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Sertab Erener'den anlamlı hareket

31.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sertab Erener, dün akşam gerçekleşen konserinin gelirinin tamamını ormanları yeşertmek için bağışlayacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı,konser öncesi "Şarkılarımı bütün ruhumla kaybettiğimiz ağaçlarımız, hayatını kaybeden bütün canlılar için söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sertab Erener'den anlamlı hareket

Türkiye, orman yangınlarıyla kavrulurken ünlü şarkıcı Sertab Erener'den anlamlı bir hareket geldi. Dün akşam sahne alan Erener, konser gelirinin tamamını ormanları yeşertmek için bağışlayacağını duyurdu.

KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Konuyla ilgili konuşan 56 yaşındaki Sertab Erener, "İki gündür yaşadığımız ciğerimizi yakan bu acı ile bugün sahneye çıkmak benim için imkansızdı, iptal edelim istemiştim ama Turkcell ile gerçekleştireceğimiz bu konserin bütün gelirini kaybettiğimiz ormanlarımızı en kısa zamanda yeniden yeşertmek için bağışlamaya karar verdik. Bu inançla yola çıktım. Bu gece şarkılarımı bütün ruhumla kaybettiğimiz ağaçlarımız, hayatını kaybeden bütün canlılar için söyleyeceğim." dedi.

"50 BİN FİDAN BAĞIŞI YAPIYORUZ"

Ayrıca ünlü şarkıcının Instagram hesabından yayınlanan gönderide, "Ülkemizi yasa boğan orman yangınları sebebiyle büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara ve yangından etkilenen tüm canlılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu felaketin yaralarını hızla sarmak için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. İlk olarak yanan canımız ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışı yapıyoruz. Ayrıca Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilecek geliri de fidana dönüştüreceğiz." ifadelerine de yer verildi.

"MASKELERİNİZİ ÇIKARMAYIN!"

Geçtiğimiz günlerde sevenlerinin ilgi gösterdiği konserde konuşan ünlü şarkıcı, "Bu yıl benim beşinci konserim ve birkaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 30 yıldır şarkı söylüyor olsa bile onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor ama bugün kendimizdeyiz. Ben kendimi en son elimde bez, evi siliyor olarak bırakmıştım. O yüzden şükürler olsun ki sizlerle birlikteyiz. Konser boyunca kendinizi koruyun, maskelerinizi ne olur çıkarmayın. Sizi çok özledim." ifadelerini kullanmıştı.

Erener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazırladığı, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini de içeren yeni albümü "Her Dem Yeşil"den parçaların da yer aldığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmıştı.

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Sertab Erener
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