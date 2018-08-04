MAGAZİN

Sertab Erener yaz turnesine çıkıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 02:32 | Son Güncelleme

Sertab Erener, sözlerini Can Bonomo’nun yazdığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton’ın mix’lediği yeni şarkısı ‘Bastırın Kızlar’ın ardından, yaz turnesine çıkıyor.

Sertab Erener yaz turnesine çıkıyor

'Sertab'ın Müzikali' ile ses getiren Sertab Erener, İstanbul'daki Harbiye konserlerinin ardından Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hayranlarıyla buluşuyor.

'Sertab'ın Müzikali' ile Harbiye konserlerini tamamlayan son olarak ise Uniq'i sallayan Sertab Erener turneye hazırlanıyor.

Müzik dünyasındaki 25. yılını geride bırakan 53 yaşındaki sanatçı eski ve yeni tüm şarkılarını seslendireceği konserlerde Ağustos ayı boyunca turnede olacak.

Sertab Erener; sözlerini Can Bonomo'nun yazdığı, müziğini Ersel Serdarlı'nın yaptığı, prodüktörlüğünü Emre Kula'nın üstlendiği, geri vokallerini Özge Fışkın ve Gaye Biçer'in yaptığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton'un mix'lediği yepyeni şarkısı 'Bastırın Kızlar'ı sevenleriyle buluşturmuştu.

TURNE TAKVİMİ
7 Ağustos Ayvalık
9 Ağustos Altınoluk
10 Ağustos Çeşme
12 Ağustos Bodrum
21 Ağustos Datça
23 Ağustos Marmaris
24 Ağustos Kuşadası

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sertab erener turne joel hamilton Can Bonomo

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