Sertab Erener yaz turnesine çıkıyor

'Sertab'ın Müzikali' ile ses getiren Sertab Erener, İstanbul'daki Harbiye konserlerinin ardından Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hayranlarıyla buluşuyor.

'Sertab'ın Müzikali' ile Harbiye konserlerini tamamlayan son olarak ise Uniq'i sallayan Sertab Erener turneye hazırlanıyor.

Müzik dünyasındaki 25. yılını geride bırakan 53 yaşındaki sanatçı eski ve yeni tüm şarkılarını seslendireceği konserlerde Ağustos ayı boyunca turnede olacak.

Sertab Erener; sözlerini Can Bonomo'nun yazdığı, müziğini Ersel Serdarlı'nın yaptığı, prodüktörlüğünü Emre Kula'nın üstlendiği, geri vokallerini Özge Fışkın ve Gaye Biçer'in yaptığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton'un mix'lediği yepyeni şarkısı 'Bastırın Kızlar'ı sevenleriyle buluşturmuştu.

TURNE TAKVİMİ

7 Ağustos Ayvalık

9 Ağustos Altınoluk

10 Ağustos Çeşme

12 Ağustos Bodrum

21 Ağustos Datça

23 Ağustos Marmaris

24 Ağustos Kuşadası

