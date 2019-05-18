Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir

Özellikle 40 yaşındaki erkeklerin dikkat etmesi gerekenleri anlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, “Psikolojik sebepler dışında sertleşme bozukluğunun temel sebebi; erkek cinsel organına kan taşıyan damarlarda kolesterol plaklarının oluşması ve bu plaklar sebebiyle damarlardaki kan akışının yavaşlamasıdır” dedi.

SERTLEŞME BOZUKLUĞU ERKEN UYARI GÖREVİ GÖRÜYOR

Erkek cinsel organını besleyen damarların vücudun en ince kan damarları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Binbay, "Bu sebeple damar sağlığında problem olan bir erkek, kalbinde veya başka herhangi bir yerinde problem oluşmadan önce cinsel yaşamında sertleşme bozukluğu hissedilebiliyor. Bazen erkekler bu durumu pek önemsemese de arkasında çok ciddi damar sağlığı şikayetleri çıkabiliyor. Bu yüzden sertleşme bozukluğu bir erken uyarı sistemi görevi görüyor" ifadelerini kullandı.

HANGİ FAKTÖRLER NEDEN OLUYOR?

Erkeklerde sertleşme bozukluğunun cinsel hayatın bitmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Binbay, “Başlangıçta hafif düzeyde başlayan bu sorun, zaman içerisinde artış gösteriyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kan şekeri, kolesterol fazlalığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan kişiler sertleşme bozukluğunu daha erken yaşlarda hissedebiliyor. Bunlara ek olarak sigara-alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, kilo fazlalığı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları da erkeklerde sertleşme bozukluklarına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.