Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir

Özellikle 40 yaşındaki erkeklerin dikkat etmesi gerekenleri anlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, “Psikolojik sebepler dışında sertleşme bozukluğunun temel sebebi; erkek cinsel organına kan taşıyan damarlarda kolesterol plaklarının oluşması ve bu plaklar sebebiyle damarlardaki kan akışının yavaşlamasıdır” dedi.
SERTLEŞME BOZUKLUĞU ERKEN UYARI GÖREVİ GÖRÜYOR
Erkek cinsel organını besleyen damarların vücudun en ince kan damarları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Binbay, "Bu sebeple damar sağlığında problem olan bir erkek, kalbinde veya başka herhangi bir yerinde problem oluşmadan önce cinsel yaşamında sertleşme bozukluğu hissedilebiliyor. Bazen erkekler bu durumu pek önemsemese de arkasında çok ciddi damar sağlığı şikayetleri çıkabiliyor. Bu yüzden sertleşme bozukluğu bir erken uyarı sistemi görevi görüyor" ifadelerini kullandı.
HANGİ FAKTÖRLER NEDEN OLUYOR?
Erkeklerde sertleşme bozukluğunun cinsel hayatın bitmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Binbay, “Başlangıçta hafif düzeyde başlayan bu sorun, zaman içerisinde artış gösteriyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kan şekeri, kolesterol fazlalığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan kişiler sertleşme bozukluğunu daha erken yaşlarda hissedebiliyor. Bunlara ek olarak sigara-alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, kilo fazlalığı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları da erkeklerde sertleşme bozukluklarına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Son yıllarda gelişen teknoloji ve tıptaki yenilikler sayesinde düşük yoğunlukta ses dalgalarını kullanarak hafif ve orta düzeyde sertleşme problemlerini gidermenin mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Binbay, “Sonik ses dalgalarını kullanarak yapılan bu işlem ile erkek cinsel organına giden damarlarda oluşan plaklar yok edilerek yeni sinir oluşumu destekleniyor. Damalar içerisindeki plaklar yok edildiğinde kan akışı normale dönüyor. Bu sayede sertleşme bozukluğu yaşayan kişiler daha güçlü bir cinsel hayata kavuşuyor. Şok dalga tedavisi olarak da bilinen bu tedavi sırasında lineer ses dalgaları kullanıldığında daha kısa sürede istenen sonuca ulaşılıyor” dedi.
2-3 YILA KADAR KALICI ÇÖZÜM SAĞLANABİLİYOR
Sadece yetkili hastane ve kliniklerde kullanılan lineer şok dalga cihazları ile 2-3 yıla kadar kalıcı çözüm sağlanabildiğini belirten Prof. Dr. Murat Binbay, “Genelde 4-6 seansta tamamlanan ve ses dalgaları ile yapılan sonik performans tedavisinde seanslar 15 dakika sürüyor. Klinik testlerle onaylanmış bu uygulama ilaçsız ve iğnesiz olarak yapılıyor. Uygulama sırasında herhangi bir acı ve ağrı hissi olmuyor. Tedavi sonrasında normal hayata hemen dönüş sağlanıyor, cinsel yaşamda hiçbir kesinti olmuyor” diye konuştu.
YÖNTEMİ HER YAŞTAN ERKEK TERCİH EDİYOR
Prof. Dr. Murat Binbay, bu tedaviyi sadece yaşı ilerleyen erkeklerin değil, daha genç yaşlarda olup sertleşme bozukluğuna bağlı cinsel performansını arttırmak isteyen kişilerin de tercih ettiğini söyleyerek, “40 yaş üzeri her iki erkekten birinde yaşanan bu sorun, önemli damar hastalıklarının habercisi olabileceğinden, başlangıç aşamasında doktora danışılması büyük önem taşıyor. Bu sayede başka rahatsızlıkların erken teşhisinin sağlanması ve cinsel yaşam süresinin uzatılması mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı.
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