Sertleşme sorunu her yaş grubu erkekte görülebiliyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, sertleşme sorununun sebeplerini anlattı. Demir, sertleşmenin her yaş grubu erkeklerde görüleceğini ifade ederek, "Erkeğin tatmin edici bir cinsel ilişki için sürekli veya yinelenen yeterli penis sertleşmeyi oluşturamaması veya sürdürememesi durumuna sertleşme sorunu diyoruz. Toplumda sertleşme sorunu, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak da kabul görmektedir. Oysa ki her yaş grubu erkekte görülebilir. Özel bir yaş aralığı yoktur; ancak ilerleyen yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Tıbbi verilere baktığımızda ülkemizde 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı yüzde 50’lerin üzerindedir" dedi.

Bazı faktörlerin sertleşme sorunu için risk oluşturduğunu söyleyen Dr Demir, "Örneğin; kalp-damar hastalıkları, egzersiz eksikliği, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, hormonal bozuklular ve psikolojik rahatsızlıklar tüm yaş grupları için risk grubunu oluşturmaktadır. Anksiyete, depresyon, öz yetersizlik hissi, öz güven düşüklüğü, duygularını tarif edememek, stres özellikle genç hastalarda daha çok görülen ve sertleşme sorununa zemin hazırlayan problemlerdir. Örnek olarak cinsel eğitimi yetersiz kişilerde ilk gece korkusuna bağlı sertleşme sorunu görülebilir. Bunların dışında nadiren de olsa belirgin bir neden olmadan sertleşme sorunuyla karşılaşılabilir" şeklinde konuştu.