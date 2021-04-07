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Servetini bir milyara çıkaran Kim Kardashian haberi seksi bikinili pozlarıyla kutladı

07.04.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıllık kocası Kanye West’le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian’ın keyfi yerinde. Forbes’un milyarderler listesine girmeyi başaran Kim Kardashian haberi, Instagram sayfasından paylaştığı bikinili pozlarıyla kutladı.

Servetini bir milyara çıkaran Kim Kardashian haberi seksi bikinili pozlarıyla kutladı

Kim Kardashian, adını milyarderler listesine yazdırmayı başardı. Keeping Up with the Kardashians programıyla ünlenen televizyon yıldızı, sonrasında da çıkardığı markalarla servetine servet kattı.

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, şu sıralar Kanye West’le boşanma aşamasında olsa da Instagram paylaşımlarından keyfinin yerinde olduğu anlaşılıyor.

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Forbes dergisinin geleneksel olarak hazırladığı en zenginler listesine giren Kim Kardashian, derginin 2021'in en zenginleri listesinde bir milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

KİM KARDASHİAN’DAN BİKİNİLİ KUTLAMA

Kim Kardashian'ın bu listeye girmesine en çok katkıda bulunan ise Skims adlı vücut şekillendirici giyim markası. Kim Kardashian, haberi aldıktan sonra Instagram hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaştı.

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Reality TV yıldızı ayrıca, Keeping Up with the Kardashians (şimdi son sezonunda) adlı TV programı, reklam kampanyaları, sosyal medya gönderileri ve oyun uygulaması Kim Kardashian: Hollywood aracılığıyla yılda en az 10 milyon dolar kazanıyor.

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23 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, 2019 yılında 21 yaşındayken tarihteki en genç milyarder olarak listeye giriş yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
asil zarif güzel kadın senın kölen olurum ben

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