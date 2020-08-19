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Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın zengin insanları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Para hayatı konforlu bir şekilde idare etmeniz için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Tıpkı devletlerin para birimleri gibi dünya üzerindeki insanlardan bazılarının da servetleri arasında çekişme var. Birçok ülkenin hazinesinden daha değerli servete sahip dünyanın en zengin insanları karşınızda...

Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın zengin insanları...

Lidyalıların parayı icat etmesiyle beraber takas yöntemi tarihe karışmış ve artık herkes alışveriş için parayı kullanmaya başlamış. Bu icadın üzerinden neredeyse 2000 yıl geçti ve para daha değerli bir hale geldi. Ekonomi konularında ülkelerin kaderini dahi belirleyecek öneme sahip olan para, yaşamın gerekliliklerinden biri. Bu gereklilik artık bazı insanlar için bir lükse dönüşmüş ve göz yoracak miktarlara çıkmıştır. Dünya üzerinde birbirinden farklı birçok sektörde çok ciddi başarılar elde ederek servetlerini ciddi seviyelere ulaştırmayı başaran insan bulunuyor. Bu insanların sahip oldukları para, öğrenenlerin dudağını uçuklatıyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI

JEFF BEZOS - AMAZON

Amerikalı bir internet girişimcisi olarak Amazon internet sitesini kuran Jeff Bezos'un serveti günümüzde onu dünyanın en zengin insanı yapmaya yetiyor. Son 10 yılda sahibi olduğu Amazon'un değerinin 10 katına çıkması Bezos'u en zengin insanlar listesinin başına taşıdı. Her geçen gün online alışverişin yaygınlaşmasıyla beraber Jeff Bezos'un kazancı da artıyor. Bezos'un farklı sektörlerdeki girişimlere yatırım yapmaya devam ettiği biliniyor.

BERNARD ARNAULT - LVMH

Yeryüzündeki en ünlü mağaza zincirlerinin sahibi olan Bernard Arnault ve ailesi 100 milyar doları aşkın servetleri ile dünyanın en zengin insanları arasında bulunuyorlar. Moda alanında çok ciddi başarılara imza atmayı başaran Fransız ailesi son 10 yıl içerisinde şirketlerinin değerini yaklaşık 5 kat arttırmayı başardı.

BILL GATES - MICROSOFT

Bilgisayar teknolojisinin kuşkusuz en önemli adımlarını atmış bir isim olan Gates, sahip olduğu şirketler sayesinde en zengin insanlar arasına girmeyi başardı. Geçtiğimiz senelerde dönemin en zengin insanı unvanına da sahip olmayı başaran Bill Gates, koltuğu Jeff Bezos'a devretmek zorunda kaldı. Bill Gates, servetinin önemli bir miktarını dünyanın çeşitli yerlerindeki hayır kurumlarına bağışlamış ve bu yardımlara ediyor.

WARREN BUFFET - BERKSHIRE HATHAWAY

Çok başarılı bir yatırım şirketine sahip olan iş insanı Warren Buffet'ın 80 milyar dolarlık serveti dünya üzerinde sayılı insanda var. Doğru yatırımlar ile servetini katlamayı başaran Buffet dünyanın en zengin insanlarından ve en başarılı yatırımcılarından biri.

AMANCIO ORTEGA - INDITEX KURUCU ORTAĞI

En çok ilgi gören mağaza zincirlerinden birkaçına sahip olan İspanyol iş insanı Amancio Ortega, yaklaşık 80 milyar dolarlık bir servete sahip. Zara, Bershka, Pull & Bear gibi ünlü markaların sahibi olan Ortega, dünyanın en zengin insanları listesinde en tepelerde yer alıyor.

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