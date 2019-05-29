Servis şoförü böyle dehşet saçtı! Kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir servis şoförü, midibüsüyle gelerek bölgede bulunan bir kebapçıyı yıkmaya çalıştı. Midibüsüyle defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine aracını süren şoför dehşet saçtı.

Çok sayıda denemenin ardından girişiminde başarılı olamayan sürücü bölgeden uzaklaştı. Midibüsün önünde büyük hasar oluşurken, bölgede bulunan vatandaşlar araca çok sayıda taş attı. Olayda kimse yaralanmazken, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Olay anı kameraya yansıdı. (İHA)

