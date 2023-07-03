MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ses kraliçesi seçilmişti! Usta sanatçı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti! Ayla Büyükataman kimdir, kaç yaşındaydı?

Ses kraliçesi seçilmişti! Usta sanatçı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti! Ayla Büyükataman kimdir, kaç yaşındaydı?

03.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Büyükataman Son Saat Gazetesi'nin 1956'daki 'Ses Kraliçesi' yarışmasında birinci olmuştu. TRT'den yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgiye yer verildi. Peki, Ayla Büyükataman neden öldü? Ayla Büyükataman kimdir, kaç yaşındaydı?

Ses kraliçesi seçilmişti! Usta sanatçı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti! Ayla Büyükataman kimdir, kaç yaşındaydı?

Ayla Büyükataman hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Henüz çocuk yaşta Türk Sanat Müziği şarkıları söylemesi nedeniyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çeken usta sanatçı Ayla Büyükataman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ayla Büyükataman'a dair merak edilenler...

113

AYLA BÜYÜKATAMAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Büyükataman'ın ölüm nedenine değinilmezken TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti"

114

AYLA BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

Ayla Büyükataman, Ankara'da 1939'da dünyaya geldi.

Ayla Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.

Son Saat Gazetesi'nin 1956'daki 'Ses Kraliçesi' yarışmasında birinci olan Ayla Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.

Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü. Ayla Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Altuğ'dan sonra ilkti! Ünlü model hakkında şaşırtan iddiaEmre Altuğ'dan sonra ilkti! Ünlü model hakkında şaşırtan iddia
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"
Olaylı paylaşım için eşinden özür diledi!Olaylı paylaşım için eşinden özür diledi!

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Günün Videosu

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.