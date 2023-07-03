Ses kraliçesi seçilmişti! Usta sanatçı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti! Ayla Büyükataman kimdir, kaç yaşındaydı?

Ayla Büyükataman hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Henüz çocuk yaşta Türk Sanat Müziği şarkıları söylemesi nedeniyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çeken usta sanatçı Ayla Büyükataman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ayla Büyükataman'a dair merak edilenler...

AYLA BÜYÜKATAMAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Büyükataman'ın ölüm nedenine değinilmezken TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti"

AYLA BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

Ayla Büyükataman, Ankara'da 1939'da dünyaya geldi.

Ayla Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.

Son Saat Gazetesi'nin 1956'daki 'Ses Kraliçesi' yarışmasında birinci olan Ayla Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.

Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü. Ayla Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.

