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Sesleri duyan polisi aradı! Polis her yerde onu arıyor

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HABER  | 19.01.2019 06:08 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı şahıs tartıştığı kişileri otomobiliyle kovaladı. Kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 şahsı silahla yaralayan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.

Sesleri duyan polisi aradı! Polis her yerde onu arıyor

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde gece 03.00 sularında meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan Ç., Sezer G.(24) ve Tolgahan K.(22) ile buluştu. Bir süre sonra çıkan tartışma sonucu Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya başladı.

Kaçan şahısların arkasından ateş eden Gökhan Ç. otomobiline binerek şahısları kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaza yapan Sezer G.'nin bulunduğu otomobil kaldırıma çıktı. Kaza yapan otomobilden inen iki kişi, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan şahıslara ateş ederek bacaklarından vuran Gökhan Ç., olayın ardından kaçtı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan ve iki yaralının sokak ortasında yattığı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gökhan Ç. ve Sezer G.'yi ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan ile birlikte, Gökhan Ç. ve Sezer G.'nin bulunduğu otomobilde de 1 adet tabanca buldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırgan Gökhan Ç.'yi her yerde arıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kovalamaca

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