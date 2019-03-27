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Sesleri duyan sokağa fırladı! İstanbul'da sokak ortasında dehşet!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.03.2019 01:09 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sesleri duyan sokağa fırladı! İstanbul'da sokak ortasında dehşet!

Olay, saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu

. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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