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Sessiz hastalık: Şekerle yaşamayı öğrenmek

20.05.2025 08:05
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Bazen sinsice ilerleyen ve bu yüzden çoğu zaman geç fark edilen bir hastalık var... Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet... Günümüzde giderek yaygınlaşan bu hastalık dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Diyabet, sanıldığı gibi yalnızca kan şekeriyle ilgili bir sorun değil; kalpten göz sağlığına, böbreklerden sinir sistemine kadar birçok organı ve sistemi etkiliyor.

Diyabet, ne yazık ki yalnızca şekerli gıdaları fazla tüketenlerin değil, hareketsiz yaşayanların, fazla stres yapanların ve genetik yatkınlığı olanların da kapısını çalıyor. Üstelik hastalığın bazı türleri uzun yıllar belirti vermeden ilerliyor.

DİYABET TÜRLERİ

Diyabet, vücudun kandaki glikozu (şekeri) düzgün bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. En yaygın iki tipi vardır:

Tip 1 diyabet, genellikle çocukluk veya genç yaşta başlar. Pankreas, insülin üretimini tamamen durdurur. Ömür boyu insülin tedavisi gerekir.

Tip 2 diyabet, Daha çok yetişkinlerde görülür. Pankreas insülin üretse de vücut bu insülini etkili şekilde kullanamaz. Tip 2, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir.

Bunun dışında hamilelik sırasında ortaya çıkan gestasyonel diyabet ve nadir görülen bazı özel diyabet türleri de vardır.

insülin şeker ölçme

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Bazı diyabet hastaları yıllarca bu hastalıkla yaşayıp fark etmeyebilir. Ancak aşağıdaki belirtiler dikkate alınmalıdır:

Aşırı susuzluk ve sık idrara çıkma

Açlık hissine rağmen kilo kaybı

Yorgunluk ve halsizlik

Görme bulanıklığı

Yaraların geç iyileşmesi

Ayaklarda uyuşma veya karıncalanma

Bu tür belirtiler varsa, bir sağlık kuruluşuna başvurmanız oldukça önemli çünkü çoğu hastalıkta olduğu gibi şekerde de erken tanı, organ hasarlarını önlemenin en güçlü yolu.

insülin şeker diyabet

HER ŞEKER TATLI DEĞİLDİR

Diyabet yalnızca bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir farkındalık konusudur. Ailede bir kişinin diyabetli olması, diğer bireylerin de risk altında olduğunu gösterir. Bu nedenle tüm toplumun bilinçlenmesi, düzenli kontrollerin yaygınlaşması, erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle diyabetin etkileri büyük ölçüde azaltılabilir.

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