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  4. Sessiz sedasız boşanmışlardı! Ümit Erdim'e eski eşinden övgü dolu sözler

Sessiz sedasız boşanmışlardı! Ümit Erdim'e eski eşinden övgü dolu sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 10:42
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İki çocukları olan Seda Çınar ve Ümit Erdim'in sessiz sedasız boşandıkları ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Çınar eski eşine övgü dolu sözler etti.

Sessiz sedasız boşanmışlardı! Ümit Erdim'e eski eşinden övgü dolu sözler

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim özel hayatıyla gündemde.

Mayıs 2017'de nikâh masasına oturan Seda Çınar ile Ümit Erdim sessiz sedasız evlenmişti.

Çift ortak açıklama yaparak "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır" demişti.

Ekran Alıntısı

BOŞANMA YARADI

3,5 hafta önce Ümit Erdim'den boşanan Seda Çınar ayrılık sonrası zayıfladı, saçlarını kestirip imaj değiştirdi ve tatile çıkmıştı. Marmaris'in gözde otellerinden birisinde konaklayan Seda Çınar, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

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Ümit Erdim, Babalar Günü’nü, Kurban Bayramı’nı ve 39. yaşını kızları Ses ve Eda ile kutladı. Eski eşi de Ümit Erdim'i “Çocuklarımız senin gibi bir babaları olduğu için çok şanslı” diyerek övdü.

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Ümit Erdim
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