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Sete gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirmişti... Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde büyük vefasızlık

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 11:44
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Ezel, Güz Gülleri, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Tekin Temel sete gitmeye hazırlanırken evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ailesini yasa boğdu. Son yolculuğuna uğurlanan Tekin'in cenazesinde ise katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

Sete gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirmişti... Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde büyük vefasızlık

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel dün sete gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Temel 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti.

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Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı. Cenaze törenine katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ'

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şakınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" dedi.

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'HERŞEYİ PAYLAŞIYORDUK'

Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Herşeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" dedi.

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