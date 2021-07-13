Setleri bırakınca yeni işine sardı! Neslihan Atagül'den bomba gibi Hadsiz paylaşımları geldi

Neslihan Atagül, bir dönemin fenomen dizisi "Yaprak Dökümü" ile tanınmaya başladığında henüz bir çocuktu. Diziden sonra art arda başrol oynadığı sinema filmleriyle potansiyelini ortaya koyan Neslihan Atagül, dünyanın pek çok yerinden ödül aldı. Televizyonda da "Fatih Harbiye", "Kara Sevda" ve "Sefirin Kızı" gibi dizilerle başarısını ispatlayan ünlü oyuncu, ne yazık ki ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Bünyesi kaldırmadığı için rapor alarak "Sefirin Kızı"na erkenden veda etti. Ama boş oturmak ona göre değildi. Ünlü oyuncu, set temposunu kaldıramayacağı için başka alanlardaki işlerine yoğunlaştı.

Dergi çıkarıyor

Pandeminin ilk günlerinde başlattığı bir dijital dergi projesiyle uğraşan ve bir ekip kuran Neslihan Atagül, dergiye de Hadsiz adını verdi. Sınır tanımayan insanların hikayelerini anlatmak isteyen ünlü oyuncu ve ekibi, art arda sayılar çıkarmaya başladı. Şimdi de, sosyal medyada yeni hamlelere giriştiler.

Onlar da yaptı

Dün akşam bir araya gelen Hadsiz ekibi, Instagram'da çok sevilen efektlerden birini de dergileri için hazırladı. Neslihan Atagül'e denk gelen "Seni en çok etkileyen Hadsiz konuğu kimdi?" sorusunun cevabı da tabii ki eşi Kadir Doğulu oldu.

