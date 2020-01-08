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  4. Sevda Demirel annesi Neslihan Doğrusöz haberi sonrası hastanelik oldu

Sevda Demirel annesi Neslihan Doğrusöz haberi sonrası hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sevda Demirel'in annesi, kızının ameliyatsız cinsiyet değiştirerek erkek olan Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşadığını öğrenince baygınlık geçirdi. Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz'ün açıklamaları ise olay oldu.

Sevda Demirel annesi Neslihan Doğrusöz haberi sonrası hastanelik oldu

Sevda Demirel, katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı. Neslihan Doğrusöz adını Doruk olarak değiştirmişti. Demirel'in annesi ise kızının yaşadığı ilişkiyi öğrenince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım. Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim" dedi.

"HALKIMIZ SEVDİĞİNE İNANIRSA ARKA ÇIKAR"

İlişkisinden bahseden Sevda Demirel ise "Tepki almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ne münasebet Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sen Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri onbinler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiye'm. Ve Avrupa'dan bu konularda çok daha kucaklayıcıdır bizim toprağımızın vatandaşları. Eğer gerçekten sevdiğine inanır dejenere hareketlerde bulunmazsanız halkımız yüreğiyle arka çıkar.

Ben de Doruk da insanlara cinsel obje gibi bakarak birlikte olacak şahsiyetler değiliz. Biz öncelikle iki iyi dost, ev ve de en önemlisi hayat arkadaşıyız. Bizi bu saatten sonra eğlenceli aşklar değil evlenilecek nefesler gerek. Beden ruhun askısıdır. Biz de bu askıyı yaşam gardırobumuzun en müstesna dolabında muhafaza etmeye ant içtik. Aynı Mevlana ile Şems gibi. Zaman her şeyin ilacıdır. Evlilik kararımıza bazı kişilerin şok olmalarına şaşırdık. Aşk bedende değil ruhun fonksiyonel halidir."

"O BENİM ŞEMS'İm BEN DE ONU MEVLANA'SI"

Yeni ilişkisinden bahseden Neslihan Doğrusöz yani yeni adıyla Doruk Doğrusöz ise "Benim Sevda'ya sevdalanma sebebim insan, hayvan, çiçek ayırt etmeksizin düşmanını bile seven farklı bir yapısı olan biri. O benim Şems'im ben de onun Mevlana'sı. Aşk'ın en güzeli beklentisiz olanıdır. Aşk dediğin şey seksten ibaret değildir. Öyle olsa genelev tapınak olurdu" dedi.

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