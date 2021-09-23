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Sevda Erginci ve eski sevgilisi Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme! Olay fotoğraf ortaya çıktı

23.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Sevda Erginci, geçtiğimiz Temmuz ayına kadar kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Kunt’la aşk yaşıyordu. Evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılan Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sevda Erginci ve eski sevgilisi Yılmaz Kunt cephesinde flaş gelişme! Olay fotoğraf ortaya çıktı

Sevda Erginci, eski sevgilisi Yılmaz Kunt’la görüntülendi. Çift, geçtiğimiz Temmuz ayında Yılmaz Kunt’un Avukat Seray Öztürk’e attığı mesajların ifşa olması sonucu ayrılmıştı.

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Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınlamıştı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

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Basına yansıyan bu haberden sonra Erginci, Kunt ile yollarını ayırmıştı.

İkilinin ayrılığı yalnızca 2 ay sürdü.

Snob Magazin, Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'un Akyaka'da bir restoranda çekilmiş fotoğraf karesine ulaştı.

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İkiliye İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazmıştı. Bu gelişme sonrası Erginci ve Kunt ayrılık kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci Instagram
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