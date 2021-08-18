Sevda Erginci ve Perihan Savaş’lı Elkızı dizisinin oyuncuları okuma provasında buluştu

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılan Elkızı dizisinin oyuncuları, okuma provası için bir araya geldi.

Muğla’da çok yakında çekimleri yapılacak olan dizinin hikayesini Hilal Yıldız yazıyor.

Feride Kaytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hikayesini anlatacak.

ELKIZI OYUNCU KADROSU

Elkızı dizisi oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Geçtiğimiz gün okuma provaları için bir araya gelerek keyifli dakikalar geçiren oyuncular, çok yakında çekimler için Muğla’ya gidecek.

