Seveni de çok sevmeyeni de: Six Feet Under konusu ve oyuncuları

ABD yapımı Six Feet Under dizisi, 2000'li yılların en ses getiren dizilerinden biri. American Beauty ile Oscar kazanan ünlü senarist Alan Ball'un yaratıcısı olduğu Six Feet Under ödülleri toplayarak yayınlandığı dönemde büyük başarı kazandı. Cenaze işleri ile uğraşan bir aileyi merkeze alan Six Feet Under'ın konusu klişe gibi görünse de başarılı karakter çözümlemeleri ve etkileyici olay örgüsü ile izleyicileri ekrana bağlıyor. HBO'da 2001 ve 2005 yılları arasında yayınlanan dizi Türkiye'de de CNBC-e kanalında yayınlandı ve popüler hale geldi. İşte Six Feet Under konusu ve oyuncuları hakkındaki tüm detaylar... Six Feet Under Dizisi Konusu Six Feet Under konusu, cenaze işleri ile uğraşan Fisher ailesi üzerinden ölüm ve hayata dair pek çok şey söylüyor. Fisher ailesi bir cenaze evi işletiyor ve dizinin her bölümünde, normalde diziyle alakası olmayan bir karakterin ölümünü görüyoruz. Bu ölümler trajikomik bir şekilde anlatılıyor ve ölümün her an başımıza gelebilecek bir şey olduğunu vurguluyor. Ailenin babası Nathaniel Fisher'ın ölümünden sonra ise aile dört bir yana dağılıyor. Babasını kaybettikten sonra hayatını değiştirmeye karar veren Nate, ailesinin evine geri dönüyor. Dönmesiyle beraber de eski hayatına uyum sağlamanın onun için ne kadar zor olduğunu anlıyor. Kardeşi David'le beraber cenaze evinin hisseleri ile ne yapılacağına karar vermeleri gerekiyor. David cenaze evini işletmekten yanayken, kız kardeşi Claire Nate'e tamamen yabancı gibi davranıyor. Annesi Ruth ise eşini kaybetmenin buhranını yaşamaya devam ediyor. Travmalarla dolu ve birbirine yabancı bir aile ortamında ne yapacağını şaşıran Nate gitmek ve kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Ama iki durumda da ölüm Six Feet Under karakterlerinin hayatlarının bir parçası olmaya devam ediyor.

Six Feet Under ölüm kavramını çok iyi işlese de aslında ölüm üzerinden bambaşka meseleleri ele alıyor. Tipik bir aile draması gibi görünen dizi varoluş sorunları, cinsellik, kapitalizm, ilişkiler, felsefe, zaman ve sanat gibi birçok konuya farklı bir gözle bakıyor. Ama bunu didaktik bir şekilde, seyirciye üst perdeden hitap etmeden yapıyor. Bir süre sonra kendinizi Fisher ailesinin dördüncü çocuğu gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Dizinin finali ise gelmiş geçmiş en iyi dizi finallerinden biri olarak kabul ediliyor. Six Feet Under Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Six Feet Under karakterlerinin ilmek ilmek işlenişi, başarılı bir senaryonun nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor. Karakterlerin bu kadar sahici olması senaryonun olduğu kadar oyuncuların performansının da bir sonucu. Six Feet Under cast seçimlerinin başarısı sayesinde diziyi izlerken "Bu karakteri başka bir oyuncu canlandıramazdı" cümlesini sık sık kullanıyorsunuz. Dizinin bu kadar sevilmesini sağlayan Six Feet Under oyuncuları ve karakterleri hakkında kısa bir liste yaptık.

Nate Fisher (Peter Krause) Six Feet Under Nate karakteri Fisher ailesinin en büyük çocuğu. Travma dolu ve hepsi birbirinden garip insanların olduğu bu evden genç yaşta ayrılmış ve Seattle'da yaşamayı seçmiş. Babası öldükten sonra cenaze evinin yarısı ona kalınca aklına ilk gelen şey hisselerini babasının rakibine satmak olsa da kardeşi David'le beraber cenaze evini işletmeye devam ediyorlar. Six Feet Under Nate karakteriyle üne kavuşan Peter Krause başarılı kariyerine 9-1-1 dizisi ile devam ediyor. David Fisher (Michael C. Hall) Fisher ailesinin ortanca çocuğu olan David, Nate'in aksine ailesiyle kalmayı seçmiş ve 20 yaşından itibaren aile işlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Babası ölünce o da hayatına başka bir şekilde devam etmek istese de, yine hayallerini bir yana bırakarak aile şirketinin bir parçası olmaya devam ediyor. Michael C. Hall, bu diziyle tanınsa da dünya çapındaki asıl başarısının kaynağı Dexter dizisiydi. Ruth Fisher (Frances Conroy) Hayatını başkalarına yardım etmeye adayan Ruth; Claire, David ve Nate'in annesi. Eşini kaybettikten sonra çocuklarına ve cenaze evinin işlerine yetişmeye çalışsa da uzun süre kurtulamadığı bir depresyon sürecinin içine giriyor.

Ünlü oyuncu Frances Conroy, bu dizideki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödülleri kazandı. Kariyerine başarıyla devam eden Conroy, American Horror Story ve Joker gibi başarılı yapımlarla kariyerine devam ediyor. Claire Fisher (Lauren Ambrose) Six Feet Under Claire karakteri Fisher ailesinin en küçük çocuğu. Cenaze evi gibi alışılmadık bir ortamda büyüyen Claire'in etrafı hep ölüler ve onların ardından yas tutan insanlarla dolu. Bu yüzden hırçınlaşabiliyor ve insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Küçük yaşta hayatı sorgulamaya başlayan Claire, özellikle abisi Nate'le sorunlar yaşıyor. Six Feet Under Claire karakteri sayesinde yıldızı parlayan Lauren Ambrose, Broadway'deki çalışmaları ve Servant dizisiyle kariyerine devam etti. Brenda Chenowith (Rachel Griffiths) Six Feet Under Brenda karakteri oldukça zeki biri ve dizinin en eğlenceli karakterleri arasında. Küçükken yüksek IQ seviyesi nedeniyle psikiyatrlar tarafından izlenen Brenda, bu durumun farkına varıyor ve sahte semptomlar göstererek doktorları kandırmaya çalışıyor. Brenda, Nate Fisher aracılığıyla hikayenin bir parçası oluyor.