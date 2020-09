Seveni de çok sevmeyeni de: Six Feet Under konusu ve oyuncuları

ABD yapımı Six Feet Under dizisi, 2000'li yılların en ses getiren dizilerinden biri. American Beauty ile Oscar kazanan ünlü senarist Alan Ball'un yaratıcısı olduğu Six Feet Under ödülleri toplayarak yayınlandığı dönemde büyük başarı kazandı. Cenaze işleri ile uğraşan bir aileyi merkeze alan Six Feet Under'ın konusu klişe gibi görünse de başarılı karakter çözümlemeleri ve etkileyici olay örgüsü ile izleyicileri ekrana bağlıyor. HBO'da 2001 ve 2005 yılları arasında yayınlanan dizi Türkiye'de de CNBC-e kanalında yayınlandı ve popüler hale geldi. İşte Six Feet Under konusu ve oyuncuları hakkındaki tüm detaylar...

Six Feet Under Dizisi Konusu

Six Feet Under konusu, cenaze işleri ile uğraşan Fisher ailesi üzerinden ölüm ve hayata dair pek çok şey söylüyor. Fisher ailesi bir cenaze evi işletiyor ve dizinin her bölümünde, normalde diziyle alakası olmayan bir karakterin ölümünü görüyoruz. Bu ölümler trajikomik bir şekilde anlatılıyor ve ölümün her an başımıza gelebilecek bir şey olduğunu vurguluyor. Ailenin babası Nathaniel Fisher'ın ölümünden sonra ise aile dört bir yana dağılıyor. Babasını kaybettikten sonra hayatını değiştirmeye karar veren Nate, ailesinin evine geri dönüyor. Dönmesiyle beraber de eski hayatına uyum sağlamanın onun için ne kadar zor olduğunu anlıyor. Kardeşi David'le beraber cenaze evinin hisseleri ile ne yapılacağına karar vermeleri gerekiyor. David cenaze evini işletmekten yanayken, kız kardeşi Claire Nate'e tamamen yabancı gibi davranıyor. Annesi Ruth ise eşini kaybetmenin buhranını yaşamaya devam ediyor. Travmalarla dolu ve birbirine yabancı bir aile ortamında ne yapacağını şaşıran Nate gitmek ve kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Ama iki durumda da ölüm Six Feet Under karakterlerinin hayatlarının bir parçası olmaya devam ediyor.