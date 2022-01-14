Sevenlerini heyecanlandıran haber! The Godfather (Baba) filmi 50. yıla özel olarak yeniden gösterime girecek

Başrollerinde Marlon Brando, Al Pacino ve Robert De Niro’un üstlendiği Godfather serisi kadrosunda birbirinden başarılı oyunculara ev sahipliği yapmıştı. İlki 24 Mart 1972 yılında vizyona girenin üç filmi de yazar Mario Puzo’nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanmıştı. Ailesine oldukça değer veren mafya babası Vito Corleone ve oğullarını merkeze alan seri, vizyona girişinin 50. yılına özel olarak yeniden hayranlarıyla buluşacak.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Serinin 50. yılına özel olarak hazırlanan proje kapsamında filmler yeniden ele alındı ve 3 yıl boyunca restore edildi. Üçlemenin tamamını içeren özel bölüm ise 22 Mart 2022 tarihinde ilk kez 4K Ultra HD olarak sunulacak.



