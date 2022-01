Nicolas Cage, Baba 3 filminde rol alabilmek için amcası Francis Ford Coppala’ya yalvardığını açıkladı

Hollywood’un en beğenilen aktörlerinden biri olmayı başaran Nicolas Cage, sinema sektörünün usta yönetmeni Francis Ford Coppola’nın yeğeni. Kariyerinin başında amcasının başarısından dolayı farklı bir şekilde algılanmak istemediğini dile getirerek soyadını Marvel çizgi roman kahramanı Luke Cage’den ilham alarak değiştirdi. Oyunculuk basamaklarına ilk adım attığında amcası Francis Ford Coppala kendisini üne kavuşturan The Godfather, The Godfather 2, The Conversation ve Apocalypse Now gibi filmleri çekmişti. İkili sadece 1986 yapımı Peggy Sue Got Married filminde birlikte çalıştı.

“EN UTANDIĞIM ANIM”

IndieWire'da yer alan habere göre, Cage, 1990 yılında çekilen The Godfather 3 filmine rol alabilmek için amcasına yalvardığını söyledi. Cage filmde James Caan tarafından canlandırılan Sony karakterinin oğlu Vincent Mancini rolünü istiyordu. Ancak amca Coppala rol için Andy Garcia’yı uygun gördü. Andy Garcia ise filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

Sinemanın kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Baba serisinin üçüncü halkasının çekimleri sırasında Cage, “Amcam Baba 3'ü çekiyordu ve ben ona gidip 'Gerçekten bu filminde rol almam gerektiğini hissediyorum amca. Bence bana rol vermen gerçekten çok iyi fikir. Bu rolü ben oynayabilirim.' dedim. Rolü Andy Garcia'ya verecekti, 'Bence ben James Caan'ın oğlu rolüne daha çok yakışıyorum' dedim. İşte gerçekten içinde olmak istediğim ama dahil edilmediğim film buydu” dedi.