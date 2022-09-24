Sevenlerini üzen haberden sonra lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı ve tedavi gördüğü geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 45 yaşındaki Hakan Özoğuz sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla sağlık duruma dair bilgi verdi ve hayranlarıyla yeniden konserlerde görüşmek için sözleşti.

“ARALARDA KONSERLERDE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz Twitter’dan yaptığı açıklamada kendisine iyi dileklerini sunan herkese teşekkür etti ve tedavisinin iyi geçtiğini dile getirdi. Ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımına, “Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" notunu ekledi.





