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  4. Sevenlerini üzen haberden sonra lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

Sevenlerini üzen haberden sonra lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

24.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen müzik grubu Athena’nın gitaristi Hakan Özoğuz’un geçtiğimiz günlerde lenfomaya yakalandığı ve tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi olan Hakan Özoğuz, tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamıyordu. Hakan Özoğuz sevenleri üzen haberin sonrasında sağlık durumunu açıkladı.

Sevenlerini üzen haberden sonra lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı ve tedavi gördüğü geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 45 yaşındaki Hakan Özoğuz sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla sağlık duruma dair bilgi verdi ve hayranlarıyla yeniden konserlerde görüşmek için sözleşti.

“ARALARDA KONSERLERDE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz Twitter’dan yaptığı açıklamada kendisine iyi dileklerini sunan herkese teşekkür etti ve tedavisinin iyi geçtiğini dile getirdi. Ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımına, “Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
athena hakan özoğuz magazin yaşında
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