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Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

25.04.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yakın süreçte başlayacak olan yeni dizi Seversin'in oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Seversin dizisinin yaz dizisi olacağı bilinirken, dizi hakkındaki ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Dizide İlayda Alişan ve Burak Yörük başrollerde yer alacak. Peki Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı “Seversin” dizisi yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlgiyle takip edilen dizinin hazırlıkları ise son hızıyla sürüyor. Peki Seversin dizisi konusu nedir?

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın süreçte Kanal D'de yayınlanacak olan ve ilginç bir hikayeye sahip olan bir yaz dizisi olan Seversin dizisinde genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılacak. Seversin dizisi, dizi setlerinin perde arkasını anlatmasıyla da oldukça dikkat çekecek.

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlıkları süren dizinin Haziran ayında yayınlanması planlanıyor.

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SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seversin dizisinin oyuncuları arasında yer alan isimler ise şöyle olacak;

Burak Yörük,
İlayda Alişan,
İlkin Tüfekçi,
Ergül Miray Şahin,
Yiğit Dikmen ,
Halil İbrahim Kurum,
Zeynep Kankonde,
Ceren Taşcı,
Hazal Benli.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D İlayda Alişan
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