Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı “Seversin” dizisi yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlgiyle takip edilen dizinin hazırlıkları ise son hızıyla sürüyor. Peki Seversin dizisi konusu nedir?

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın süreçte Kanal D'de yayınlanacak olan ve ilginç bir hikayeye sahip olan bir yaz dizisi olan Seversin dizisinde genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılacak. Seversin dizisi, dizi setlerinin perde arkasını anlatmasıyla da oldukça dikkat çekecek.

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlıkları süren dizinin Haziran ayında yayınlanması planlanıyor.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seversin dizisinin oyuncuları arasında yer alan isimler ise şöyle olacak;

Burak Yörük,

İlayda Alişan,

İlkin Tüfekçi,

Ergül Miray Şahin,

Yiğit Dikmen ,

Halil İbrahim Kurum,

Zeynep Kankonde,

Ceren Taşcı,

Hazal Benli.

