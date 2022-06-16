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Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın set paylaşımına beğeni yağdı! Burak Yörük ile paylaştı: "Siz ikiniz ne kadar güzelsiniz"

16.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yazın sevilen romantik komedi dizisi Seversin'in oyuncuları, oyunculuk performansları dışında özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Dizide Asya ve Tolga karakterlerini canlandıran İlayda Alişan ile Burak Yörük, bu defa setten yaptıkları paylaşımla olay oldu.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın set paylaşımına beğeni yağdı! Burak Yörük ile paylaştı: "Siz ikiniz ne kadar güzelsiniz"

Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı yayınlanan Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya ve Tolga karakterlerini canlandıran genç oyunculardan İlayda Alişan ve Burak Yörük ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. İlayda Alişan'ın 'Seversin' öncesinde Masumiyet dizisinde de rol aldığı biliniyor.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SI VE TOLGA'SINDAN SET PAYLAŞIMI!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu kez yaptığı bir set paylaşımıyla konuşuldu.

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Alişan, partneri Burak Yörük ile set arasında çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler "Muhteşem bir enerjiniz var", "Siz ikiniz ne kadar güzelsiniz" gibi yorumlarda bulundu.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Alişan, geçtiğimiz günlerde ise göğüs dekolteli paylaşımıyla gündem olmuştu. Siyah kıyafetiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan ismin "Son bir kaç gün ve akşam" notuyla paylaştığı fotoğrafa hayranlarından beğeni yağmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D İlayda Alişan
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