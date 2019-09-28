Sevgili Geçmiş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak?

Gizemli bir mektup, birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeşi, aralarından birinin düğününde buluşturur. Biri müzisyen, biri doktor, bir diğeriyse üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den bir daha çıkamaz ve birlikte yaşamaya mecbur kalır.

URLA'DAKİ ÇEKİMLERDEN RENKLİ KARELER! Uçsuz bucaksız üzüm bağlarının olduğu Urla’da devam eden çekimlerde Sevda Erginci, Melis Sezen, Özge Özacar, Elifcan Ongurlar hem çalışıyor hem de keyifli anlar geçiriyor.

Çarpıcı hikayesi ve iddialı kadrosuyla “Sevgili Geçmiş” yakında Star’da başlıyor!

ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ GENEL KONUSU:

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.



