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Sevgili Geçmiş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.09.2019 00:57 | Son Güncelleme

Star TV'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş ekrana gelmek için gün sayıyor. Yeni sezonun iddialı dizilerinden olan Sevgili Geçmiş'in 1. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Çekimleri İzmir’de gerçekleşen Sevgili Geçmiş setinden de renkli kareler gelmeye devam ediyor. Peki Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star’ın yeni dizisi “Sevgili Geçmiş” izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri İzmir’in şirin ilçesi Urla’da yapılıyor.

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Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği dizinin senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Dizi Ekim ayında Star TV ekranlarında yayınlanacak?

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URLA'DAKİ ÇEKİMLERDEN RENKLİ KARELER!
Uçsuz bucaksız üzüm bağlarının olduğu Urla’da devam eden çekimlerde Sevda Erginci, Melis Sezen, Özge Özacar, Elifcan Ongurlar hem çalışıyor hem de keyifli anlar geçiriyor.

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Gizemli bir mektup, birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeşi, aralarından birinin düğününde buluşturur. Biri müzisyen, biri doktor, bir diğeriyse üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den bir daha çıkamaz ve birlikte yaşamaya mecbur kalır.

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Çarpıcı hikayesi ve iddialı kadrosuyla “Sevgili Geçmiş” yakında Star’da başlıyor!

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ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!
Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

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SEVGİLİ GEÇMİŞ GENEL KONUSU:
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

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