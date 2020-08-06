Sevgili sözleri: Sevgilinizi mutlu edecek cümleler

Sevgilinizin mutlu olmasını sağlayacak güzel ve etkileyici sevgili sözlerini sizler için derledik. Bu yazımızda okuyunca onun yüzünde ışık kadar aydınlık bir tebessüm uyandıracak güzel sevgili sözlerini bulacaksınız. İçlerindeki bazı komik sözlerle ise zaman zaman onu kahkahalara boğacaksınız. Bakalım, bu güzel sözler hakkında sevgiliniz ne düşünecek? İşte sizler için sevgiliye en güzel sözler...
Sevgilinizle konuşurken kullanacağınız; onu oldukça mutlu edecek, gülümsemesine sebep olacak bu güzel sözlerin sizlerin de hoşuna gideceğini garanti ediyoruz.
Seni canım bedenimden çıkana dek seveceğim. Çünkü sen benim canımsın ve sen benden çıkarsan ölürüm.
Seni sevmek her sabah bir ressam tarafından çizilen bir manzarayı yeniden izlemek kadar etkileyici.
Dünyaları kalbime sığdırmak önüme sere serpe bir lütuf gibi sunulsa, yine de hiçbiri seni yerinden edemez.
Sen benim pusulamsın, şaşırdığım zamanlarda yolumu gösteriyorsun.
Sana içimden gelen her şeyi kelimelere dökerek anlatmak eksik kalacak gibi geliyor. Her zaman sarılmanın daha kalıcı ve etkili bir iletişim yolu olduğuna inanıyorum.
Ellerini tutarken hissettiğim ev sıcaklığını hiçbir yerde bulamayacağımı hissediyorum.
Zamanında aşk diye bir şeyin varlığına dahi inanmazken aşkın gerçekten var olduğunu bana gösterdiğin için, ellerimi bırakmazcasına tuttuğun için ve bana sevmeyi yeni bir formda öğrettiğin için seni çok seviyorum.
Ya ellerin olmasaydı? Korkarım sıcacık avuçlarıyla yanaklarımı kimse okşamazdı.
Sana sarıldığımda ne akan zamanın, ne de geçip giden insanların bir önemi oluyor. Sana sarılmanın zamanı durdurucu gücüne inanıyorum.
Mecnun yollar geçmiş sevdiği için ve Ferhat dağları delmiş. Sevgime bir kanıt istersen bunları belki yapamam ama sonsuz kucaklayışımla sana onlardan daha fazlasını verebilirim sevgilim.
Hayatınızdaki en özel insan olan sevgilinizi mutlu edecek en güzel sözleri burada topladık.
Dünya üzerindeki tüm okyanuslar mürekkep olsa seni yazmaya yetmez.
Ellerini tuttuğum an çevremdeki bomboş kalabalıklardan sıyrılıp seninle bir bütün olduğumu hissetirdiğin için kalbime doğan bir ışıksın.
Ruhumdaki hislerin en masumsun.
Nabzım sana erişemeyecek kadar güçsüz. Hislerim ise seni düşleyecek kadar kuvvetli.
Uyandığımda görmek istediğim ilk yüz senin yüzün ve uyurken dokunmak istediğim son saçlar senin saçların.
Eğer mutluluk bir şey koksaydı bu senin saçların olurdu.
Yaşamın son anına kadar aldığım nefese şükretme sebebimsin.
Kalbimin tarife sığdıramadığı bir düşüsün.
Kendimi bazen içi tıka basa sen dolu bir rüyada gibi hissediyorum. Gözlerimi defalarca açıp kapamama rağmen gerçekliğinden şüphe ettiğim mükemmel bir rüya gibisin.
Gözlerin hiç yağmur yağdırmayan gökyüzüm olsun istiyorum.
Ellerini tüm kalbimle tuttuğum gün sevgilim... İşte o gün bize ölüm yok.
Sana dair hasretim yüzyılları aşıyor. Özlemek bir insan olsaydı muhakkak ki ben olurdu.
Sizlerin hoşuna gittiği kadar sevgilinizin de size tekrar tekrar aşkla bakmasını sağlayacak en güzel Tumblr sevgili sözlerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bütün büyük sevinçlerimin mimarı olduğundan habersiz duruşun...
Kafamda kurguladığım düşlerin en güzelisin.
Daima dokunabileceğim tek bir şey seçmem istenseydi bu sen olurdun.
Hayallerim tahammülde sınır tanımazken aklıma gelen tek şey gözlerin olacak.
Masallar diyarı gerçek olsaydı en güzel prensesi sen olurdun.
Yaşamak seni sevmek gibi güzel bir iştir sevgilim.
Şiir sokakta falan değil. Sen bir de kalbimdekini gör.
Cennetten bir melek eksik olmalı. Çünkü şu an benimle buradasın.
Bana dinlemeyi alışkanlık haline getirdiğim şarkılar bırakan sensin.
Seninle seni seviyorum demesi tükenmeyen bir aşka kucak açıyoruz.
Karanlıklar içinde sana kardan beyaz geldim. Beni biraz sever misin?
Sen, en büyük sevgileri hak edecek kadar mükemmel ve herkes tarafından sevilmeyecek kadar özel birisin.
Nasıl olabiliyor bilmiyorum ama ince iplerle birbirine bağlanmış hissini ilk sende tadıyorum.
Sevgilinizin gözlerinin içindeki gülümsemeyi hayranlıkla seyretmenize sebep olacak bu komik sözlerle onu oldukça mutlu edebilirsiniz.
Sevilmeyi yaratan, seni ne kadar sevdiğimi bilseydi kıskanırdı.
Seviyorum.. Öyleyse kalbimdesin.
Arı kovanındaki bal gibisin. Dokunamıyorum ama tehlikelisin.
Belki de bu dünyada cennetten bir fragmansındır.
Dünyanın attığı zehirli oklara panzehirim gibisin.
Esmerim biçim biçim, bu adam mutluysa seni sevdiği için.
Her sabah saha çok hoşuma gittiğin için gidecek başka bir yerin olmadığını düşünüyorum.
Şeker kazanından mı çıktın? Çok tatlısın da...
Suya benzer bir halin mi var? Seni gördükçe ferahlıyorum da.
Etrafın sevgimle sarıldı. Gel ve bu suça ortak ol.
Aşkımızın suya düşeceğini bilsem senin için balık olurum.
Seni kendime bağlamak isterken ip koptu. Düğüm atmama yardım eder misin?
Sevmenin en güzel halinin sözlerle ifade etmek olduğunu düşünüyorsanız, biyografinize yazabileceğiniz bu sözler tam size göre!
Ruhumda dolaşan sebebi tatlı bir huzur var.
Sen bende kanatlan, bırak gökyüzü kuşların olsun.
Karşılıklı sevgiden oluşan kırk yıllık hatırımsın.
Baharları bırak bir kenara, gel bende çiçeklen.
Düşlerimde bir adam var, mutluluğumu gözlerinde saklayan.
Tutturduğum telli duvaklı sevda türkülerisin.
Çat kapı geldiğin karanlık kışımın yerini renkli baharlar aldı.
Her gecemi aydınlatan bir yıldızım var.
Gördüğüm en berrak rüyasın ve ben hiç uyanmak istemiyorum.
Kalbim senin için çarparken bu şiddete dur diyememek en güzel suskunluğum.
Ne mutlu ki mutluyum, ne mutlu ki sebepsin.
Muhtaç olduğum şu anda gel ki evrenin dilekleri gerçekleştirici gücüne inanayım.
Okuyucu Yorumları 0 yorum