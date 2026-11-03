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Uydudan tespit edildi: 2600 yıl gömülü kalmış! Nil Nehri'nden çıktı

Mısır'da araştırmacılar, uydu görüntüleri ve yer altı tarama yöntemlerini kullanarak yaklaşık 2 bin 600 yıllık dev bir yapıyı ortaya çıkardı. Bir futbol sahası büyüklüğündeki yapının altında bulunan kum tabakası ise araştırmanın en dikkat çekici keşiflerinden biri oldu. Antik Mısırlıların binlerce yıl önce geliştirdiği temel sistemi, dönemin mühendislik bilgisini gözler önüne serdi.

Uydudan tespit edildi: 2600 yıl gömülü kalmış! Nil Nehri'nden çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırma, Mısır'ın kuzeybatısındaki Nil Nehri'nde bulunan Buto Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Günümüzde Tell el-Fara'in olarak bilinen bölgede, Avrupa Uzay Ajansına ait Sentinel-1 uydusunun radar görüntüleri incelendi.

Araştırmacılar, yer altında yaklaşık 128 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde oval biçimli bir yapı tespit etti. Ardından elektriksel özdirenç tomografisi yöntemiyle yapılan incelemelerde yapının ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

Uydudan tespit edildi: 2600 yıl gömülü kalmış! Nil Nehri nden çıktı 1

YAPININ ALTINDAKİ KUM TABAKASI ŞAŞIRTTI

Araştırmada, yerin yaklaşık 3 ila 6 metre altında 26. Hanedanlık dönemine ait büyük bir kerpiç yapı bulundu. MÖ 688-525 yılları arasına tarihlendirilen yapının mezar, rahiplerin yaşadığı bir ev veya dini bir alan olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak asıl şaşırtıcı bulgu, yapının 6 ila 7 metre altında bulunan temiz kum tabakası oldu. Araştırmacılara göre antik Mısırlılar, Nil Deltası'nın hareketli ve nemli killi toprağında yapının zarar görmesini önlemek için temelinin altına kum yerleştirdi.

Bu tabaka, yapının ağırlığını zemine dağıtırken suyun tahliye edilmesini de sağlıyordu. Böylece kerpiç duvarların yer altı suyuyla yumuşayıp dağılması önleniyordu.

Uydudan tespit edildi: 2600 yıl gömülü kalmış! Nil Nehri nden çıktı 2

KAZILARDA DİNİ TÖREN İZLERİ BULUNDU

Yapılan kazılarda kalın kerpiç duvarların yanı sıra mezarlarda kullanılan uşabti figürinleri, kireç taşından bir sunak ve tanrı Thoth ile ilişkilendirilen maymun figürü bulundu.

Sunak üzerindeki kanallarda hayvan kanıyla uyumlu kalıntılara rastlanması, bölgede kurban sunma törenlerinin gerçekleştirildiğine işaret etti.

(Görsel kaynağı: Abouarab vd., Acta Geophysica (2026); CC BY 4.0 )
(Görsel kaynağı: Abouarab vd., Acta Geophysica (2026); CC BY 4.0 )

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Anahtar Kelimeler:
Nil Nehri Mısır deniz kum
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