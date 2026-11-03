Uydudan tespit edildi: 2600 yıl gömülü kalmış! Nil Nehri'nden çıktı

Araştırma, Mısır'ın kuzeybatısındaki Nil Nehri'nde bulunan Buto Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Günümüzde Tell el-Fara'in olarak bilinen bölgede, Avrupa Uzay Ajansına ait Sentinel-1 uydusunun radar görüntüleri incelendi.

Araştırmacılar, yer altında yaklaşık 128 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde oval biçimli bir yapı tespit etti. Ardından elektriksel özdirenç tomografisi yöntemiyle yapılan incelemelerde yapının ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

YAPININ ALTINDAKİ KUM TABAKASI ŞAŞIRTTI

Araştırmada, yerin yaklaşık 3 ila 6 metre altında 26. Hanedanlık dönemine ait büyük bir kerpiç yapı bulundu. MÖ 688-525 yılları arasına tarihlendirilen yapının mezar, rahiplerin yaşadığı bir ev veya dini bir alan olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak asıl şaşırtıcı bulgu, yapının 6 ila 7 metre altında bulunan temiz kum tabakası oldu. Araştırmacılara göre antik Mısırlılar, Nil Deltası'nın hareketli ve nemli killi toprağında yapının zarar görmesini önlemek için temelinin altına kum yerleştirdi.

Bu tabaka, yapının ağırlığını zemine dağıtırken suyun tahliye edilmesini de sağlıyordu. Böylece kerpiç duvarların yer altı suyuyla yumuşayıp dağılması önleniyordu.

KAZILARDA DİNİ TÖREN İZLERİ BULUNDU

Yapılan kazılarda kalın kerpiç duvarların yanı sıra mezarlarda kullanılan uşabti figürinleri, kireç taşından bir sunak ve tanrı Thoth ile ilişkilendirilen maymun figürü bulundu.

Sunak üzerindeki kanallarda hayvan kanıyla uyumlu kalıntılara rastlanması, bölgede kurban sunma törenlerinin gerçekleştirildiğine işaret etti.

(Görsel kaynağı: Abouarab vd., Acta Geophysica (2026); CC BY 4.0 )

(Görsel kaynağı: Abouarab vd., Acta Geophysica (2026); CC BY 4.0 )