Tuttuğu balıklar sayesinde milyoner oldu! Tarihin en büyük ödülünü aldı: 1.25 Milyon dolar

ABD'nin Tennessee'deki Old Hickory Gölü'nde düzenlenen The Champions profesyonel balıkçılık turnuvasında yarışan Matt Robertson, final gününde toplam ağırlığı yaklaşık 9,1 kilogram olan 5 balık yakaladı. Üç günlük turnuva boyunca yakaladığı balıkların toplam ağırlığı ise yaklaşık 25,4 kilograma ulaştı.

1,25 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Final günündeki performansıyla şampiyonluğa ulaşan Robertson, 1,25 milyon dolarlık (62 milyon lira) dev ödülü kazandı. Bu miktar, profesyonel levrek balıkçılığı tarihinde birinciye verilen en büyük para ödülü oldu. Robertson, turnuvanın ardından yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Kazandığı paranın hayatını önemli ölçüde değiştireceğini söyleyen balıkçı, The Champions'ı levrek balıkçılığının “Super Bowl'u” olarak nitelendirdi.

TOPLAM ÖDÜL 3,25 MİLYON DOLAR

İlk kez düzenlenen The Champions turnuvası, World Bass Enterprises tarafından organize edildi. Organizasyonun toplam ödül havuzu 3,25 milyon dolar olarak açıklandı. Turnuvanın amacı, profesyonel levrek balıkçılığının iki büyük organizasyonunda mücadele eden en başarılı isimleri aynı yarışmada karşı karşıya getirmekti.

Yaklaşık sekiz yıldır sporun önde gelen balıkçıları Bassmaster Elite Series ve Major League Fishing'in Bass Pro Tour organizasyonlarında yarışıyor ve iki grubun yıldızları nadiren birbirleriyle karşılaşıyordu.

The Champions ile iki organizasyonun en başarılı isimleri aynı gölde mücadele etti. Robertson da iki farklı organizasyondan gelen 60 üst düzey rakibe karşı yarıştı.

FİNALDE HER ŞEY SIFIRLANDI

Turnuvanın en dikkat çekici kurallarından biri final gününde uygulandı. Finale kalan 15 yarışmacının önceki günlerde elde ettiği ağırlıklar sıfırlandı. Böylece şampiyonu yalnızca final gününde yakalanan balıklar belirledi. Robertson'ın finalde yakaladığı 5 balığın toplam 20 pound 2 onsluk ağırlığı, diğer 14 finalisti geride bırakmasına yetti.

Turnuvada balıkları gerçek zamanlı olarak ekranda gösteren ileriye dönük sonar teknolojisinin kullanımına da sınırlama getirildi. Finalistler bu teknolojiyi yarışma boyunca yalnızca belirlenen sürelerde kullanabildi.

İKİNCİYE BİLE 500 BİN DOLAR

Turnuvanın para ödülleri yalnızca şampiyonla sınırlı kalmadı. İkinci sırada yer alan Pake South 500 bin dolar kazanırken, üçüncü Wesley Strader 300 bin doların sahibi oldu. Dördüncü sıradaki Trey McKinney 200 bin dolar, beşinci Michael Neal ise 100 bin dolar kazandı. Turnuvayı 15'inci sırada tamamlayan yarışmacıya dahi 20 bin dolar ödendi.

Organizasyon kapsamında balıkçılığın yanı sıra konserler ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Country müzik sanatçısı Riley Green'in sahne aldığı etkinliğin açılışında Amerikan futbolunun ünlü isimlerinden Randy Moss da yer aldı. Ancak turnuvanın en çok konuşulan ismi, profesyonel balıkçılık tarihinin en büyük birincilik çekini alan Matt Robertson oldu. 5 balıkla şampiyonluğa ulaşan Robertson, 1,25 milyon dolarlık rekor ödülle turnuvadan ayrıldı.