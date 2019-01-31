Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları

Sevgilinizle romantik bir akşam yemeği yiyerek Sevgililer Günü’nü taçlandırmak istiyorsunuz. Bunu yaparken bütçenizde de unutulmaz bir açık bırakmak istemiyorsanız işte Sevgililer Günü için hem en uygun hem de en romantik mekanlar.

Tarihi Viktor Levi Şarap Evi (Kadıköy)

Kadıköy’de Cafer Ağa Mahallesi’nin en gözde mekanlarından biri olan Tarihi Viktor Levi Şarap Evi, Sevgililer Günü akşamınıza şarapları ve zengin peynir tabağı ile lezzet katacak. Beklentilerinizi karşılayacak kaliteli atmosferi ile keyifli vakit geçireceğiniz Tarihi Viktor Levi Şarap Evi için yerinizi önceden ayırtmayı unutmayın. Kapıdan dönüp keyfiniz kaçmasın. Sevgililer Günü’ne özel bir değişiklik yapıp Vişne Şarabı’nı denemeden geceyi tamamlamayın. İki kişi ortalama 240 TL’lik bir hesapla geceyi tamamlayabilirsiniz.

Hazzo Pulo Restaurant ve Şarap Evi (Beyoğlu)

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bu şirin mi şirin şarap evinde vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Sokaktan üçeriye girdiğiniz an kendinizi bambaşka bir dünyada bulacağınız Hazzo Pulo’da, güler yüzlü garsonlar zevkinize en uygun şarap ve yemek tercihleri için ellerinden geleni yapacaklar. Orijinal mimarisi ve tarihi dokusu altında sevdiğinizle birlikte harika vakit geçireceksiniz. Kusursuz müzik eşliğinde harika vakit geçireceğiniz Hazzo Pulo’dan ortalama 230 TL gibi bir hesap ödeyerek keyifle ayrılabilirsiniz.