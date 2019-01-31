Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları

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SEYAHAT  | 31.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü için çoğu kişi gibi romantik bir akşam yemeği planı yapmaya çalışıyorsanız, işte sizin için en uygun mekanlar.

Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları

Sevgilinizle romantik bir akşam yemeği yiyerek Sevgililer Günü’nü taçlandırmak istiyorsunuz. Bunu yaparken bütçenizde de unutulmaz bir açık bırakmak istemiyorsanız işte Sevgililer Günü için hem en uygun hem de en romantik mekanlar.

Tarihi Viktor Levi Şarap Evi (Kadıköy)

Tarihi Viktor Levi Şarap Evi

Kadıköy’de Cafer Ağa Mahallesi’nin en gözde mekanlarından biri olan Tarihi Viktor Levi Şarap Evi, Sevgililer Günü akşamınıza şarapları ve zengin peynir tabağı ile lezzet katacak. Beklentilerinizi karşılayacak kaliteli atmosferi ile keyifli vakit geçireceğiniz Tarihi Viktor Levi Şarap Evi için yerinizi önceden ayırtmayı unutmayın. Kapıdan dönüp keyfiniz kaçmasın. Sevgililer Günü’ne özel bir değişiklik yapıp Vişne Şarabı’nı denemeden geceyi tamamlamayın. İki kişi ortalama 240 TL’lik bir hesapla geceyi tamamlayabilirsiniz.

Hazzo Pulo Restaurant ve Şarap Evi (Beyoğlu)

Hazzo Pulo Restaurant ve Şarap Evi

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bu şirin mi şirin şarap evinde vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Sokaktan üçeriye girdiğiniz an kendinizi bambaşka bir dünyada bulacağınız Hazzo Pulo’da, güler yüzlü garsonlar zevkinize en uygun şarap ve yemek tercihleri için ellerinden geleni yapacaklar. Orijinal mimarisi ve tarihi dokusu altında sevdiğinizle birlikte harika vakit geçireceksiniz. Kusursuz müzik eşliğinde harika vakit geçireceğiniz Hazzo Pulo’dan ortalama 230 TL gibi bir hesap ödeyerek keyifle ayrılabilirsiniz.

Asmalı Cavit (Asmalı Mescit)

Asmalı Cavit

Meyhane adabının özenle yaşatıldığı Asmalı Cavit’te inanılmaz lezzetler ve harika bir ambiyans sizi bekliyor olacak. Rakı içmeyi seven bir çiftseniz Sevgililer Günü için Asmalı Cavit’ten daha iyi bir alternatif bulmanız çok zor. Normal günlerde bile rezervasyonsuz müşteri kabul edilmediğinin altını çizmekte fayda var. Asmalı Cavit’te ortalama 250 TL hesap ödersiniz. Vedat Milör’ün de itinayla önerdiği bu mekandan asla pişman ayrılmayacaksınız.

Kız Kulesi (Üsküdar)

Kız Kulesi

İstanbul’un muhteşem manzarasına sevgilinizle birlikte denizin ortasında birlikte dalmak istemez misiniz? Sevgililer Günü için romantik bir akşam yemeğinin favori adresi kesinlikle Kız Kulesi restorandır. Kendine has dokusu, tarihi ve ambiyansıyla sevgilinizle birlikte rüya gibi bir akşam yaşayacaksınız. Boğaz’ı 360 derece izlemenin tarifsiz mutluluğu da cabası... Canlı müzik eşliğindeki lezzetli yemeklerle unutulmaz bir Sevgililer Günü için Kız Kulesi harika bir tercih olacak. Diğer mekanlardan biraz daha pahalı olan Kız Kulesi restoranında ortalama 400 TL’lik bir hesap sizi bekliyor olacak.

Sur Balık (Arnavutköy)

Sur Balık

Manzarası ayrı lezzeti ayrı güzel Sur Balık Restoran Sevgililer Günü için biçilmiş mekanlardan biri olarak listeye giriyor. İstanbul en seçkin balık ürünlerini bu restoranda sevgilinizle birlikte deneyimlemenin keyfini hayatınızın sonuna kadar unutamayacaksınız. Boğaz manzarasının en fiyakalı göründüğü Arnavutköy’deki Sur Balık’a gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Arnavutköy’ün gözde mekanından ortalama 350 TL gibi bir hesap ödeyerek geceyi tamamlayabilirsiniz.


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